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Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт - РИА Новости, 14.03.2023
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11:19 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html
Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт
Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт - РИА Новости, 14.03.2023
Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт
Вероятность того, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом, очень велика, это может случиться уже в этом году, если не... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:19
2023-03-14T11:19
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вероятность того, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом, очень велика, это может случиться уже в этом году, если не произойдет новой значимой мутации, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году. "Есть очень высокая доля, вероятность, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных. Это происходит благодаря тому, что накапливается иммунная прослойка – часть людей вакцинированы, большая часть уже переболела, поэтому заболеваемость падает", - сказал Вознесенский. Он пояснил, что для всех острых респираторно-вирусных инфекций характерен подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Сейчас он заканчивается, и заболеваемость всеми ОРВИ, включая грипп и COVID-19, снижается, отметил специалист. По его словам, COVID-19 может уже в этом или следующем году перейти в разряд сезонных, а когда это произойдет, он перестанет считаться пандемическим вирусом. Однако это может произойти только в том случае, если не будет какой-то значимой мутации вируса, пока такая вероятность существует, подчеркнул Вознесенский. Он добавил, что по прогнозу, следующий подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html
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распространение коронавируса, сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Сергей Вознесенский, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт

Инфекционист Вознесенский: коронавирус может стать сезонным в этом году, если не мутирует

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота лаборатории "Гемотест" в Тамбове
Работа лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа лаборатории "Гемотест" в Тамбове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вероятность того, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом, очень велика, это может случиться уже в этом году, если не произойдет новой значимой мутации, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году.
"Есть очень высокая доля, вероятность, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных. Это происходит благодаря тому, что накапливается иммунная прослойка – часть людей вакцинированы, большая часть уже переболела, поэтому заболеваемость падает", - сказал Вознесенский.
Он пояснил, что для всех острых респираторно-вирусных инфекций характерен подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Сейчас он заканчивается, и заболеваемость всеми ОРВИ, включая грипп и COVID-19, снижается, отметил специалист.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ
Вчера, 03:57
По его словам, COVID-19 может уже в этом или следующем году перейти в разряд сезонных, а когда это произойдет, он перестанет считаться пандемическим вирусом. Однако это может произойти только в том случае, если не будет какой-то значимой мутации вируса, пока такая вероятность существует, подчеркнул Вознесенский.
Он добавил, что по прогнозу, следующий подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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