https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html

Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт

Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт - РИА Новости, 14.03.2023

Коронавирус в этом году может перейти в разряд сезонных, считает эксперт

Вероятность того, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом, очень велика, это может случиться уже в этом году, если не... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:19

2023-03-14T11:19

2023-03-14T11:19

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820505996_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fb80313b87e2a2498f0d568424c1e587.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вероятность того, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом, очень велика, это может случиться уже в этом году, если не произойдет новой значимой мутации, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году. "Есть очень высокая доля, вероятность, что COVID-19 перейдет в разряд сезонных. Это происходит благодаря тому, что накапливается иммунная прослойка – часть людей вакцинированы, большая часть уже переболела, поэтому заболеваемость падает", - сказал Вознесенский. Он пояснил, что для всех острых респираторно-вирусных инфекций характерен подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Сейчас он заканчивается, и заболеваемость всеми ОРВИ, включая грипп и COVID-19, снижается, отметил специалист. По его словам, COVID-19 может уже в этом или следующем году перейти в разряд сезонных, а когда это произойдет, он перестанет считаться пандемическим вирусом. Однако это может произойти только в том случае, если не будет какой-то значимой мутации вируса, пока такая вероятность существует, подчеркнул Вознесенский. Он добавил, что по прогнозу, следующий подъем заболеваемости коронавирусом ожидается осенью.

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

распространение коронавируса, сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19