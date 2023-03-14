https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html

Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ

Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 14.03.2023

Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T03:57

2023-03-14T03:57

2023-03-14T04:02

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хубэй

тедрос адханом гебрейесус

воз

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации. По его словам, количество смертей от коронавируса в неделю впервые стало меньше, чем то число, при котором была объявлена пандемия. "Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - добавил он. Гебрейесус также отметил необходимость извлечь уроки из пандемии, чтобы не повторить "цикл паники халатности", которыми долгое время характеризовались ответные меры на эпидемии. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20230311/covid-1857169296.html

https://ria.ru/20230313/yaponiya-1857439316.html

китай

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в мире, китай, ухань, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, распространение коронавируса