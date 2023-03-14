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Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 14.03.2023
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03:57 14.03.2023 (обновлено: 04:02 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857679031.html
Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ
Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 14.03.2023
Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T03:57
2023-03-14T04:02
в мире
китай
ухань
хубэй
тедрос адханом гебрейесус
воз
распространение коронавируса
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации. По его словам, количество смертей от коронавируса в неделю впервые стало меньше, чем то число, при котором была объявлена пандемия. "Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - добавил он. Гебрейесус также отметил необходимость извлечь уроки из пандемии, чтобы не повторить "цикл паники халатности", которыми долгое время характеризовались ответные меры на эпидемии. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://ria.ru/20230311/covid-1857169296.html
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в мире, китай, ухань, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, воз, распространение коронавируса
В мире, Китай, Ухань, Хубэй, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Распространение коронавируса
Пандемия коронавируса может завершиться в этом году, заявил глава ВОЗ

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации.
По его словам, количество смертей от коронавируса в неделю впервые стало меньше, чем то число, при котором была объявлена пандемия.
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"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", - добавил он.
Гебрейесус также отметил необходимость извлечь уроки из пандемии, чтобы не повторить "цикл паники халатности", которыми долгое время характеризовались ответные меры на эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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