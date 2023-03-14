https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html

Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии

Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии - РИА Новости, 14.03.2023

Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии

Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на конфронтацию со странами региона на долгие годы, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:00

2023-03-14T12:00

2023-03-14T12:22

политика

азия

сергей лавров

россия

нато

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на конфронтацию со странами региона на долгие годы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.

https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html

азия

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Лавров на учредительном съезде Международного движения русофилов В Москве открылся учредительный съезд Международного движения русофилов. Среди гостей представители более 40 стран, основная цель - консолидация людей, которых объединяет симпатия к России. 2023-03-14T12:00 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, азия, сергей лавров, россия, нато