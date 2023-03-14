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Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии - РИА Новости, 14.03.2023
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12:00 14.03.2023 (обновлено: 12:22 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html
Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии
Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии - РИА Новости, 14.03.2023
Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии
Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на конфронтацию со странами региона на долгие годы, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:00
2023-03-14T12:22
политика
азия
сергей лавров
россия
нато
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на конфронтацию со странами региона на долгие годы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
https://ria.ru/20230314/nato-1857731852.html
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Лавров на учредительном съезде Международного движения русофилов
В Москве открылся учредительный съезд Международного движения русофилов. Среди гостей представители более 40 стран, основная цель - консолидация людей, которых объединяет симпатия к России.
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политика, азия, сергей лавров, россия, нато
Политика, Азия, Сергей Лавров, Россия, НАТО
Лавров прокомментировал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии

Лавров назвал продвижение инфраструктуры НАТО в Азии заявкой на долгую конфронтацию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Англосаксонский мир с продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на конфронтацию со странами региона на долгие годы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Англосаксонский мир с созданием блоковых структур типа AUKUS, с продвижением натовской военной инфраструктуры в Азии делает серьезную заявку на конфронтацию на долгие годы, потому что я не представляю, как великие азиатские цивилизации просто возьмут под козырек, как, к огромному сожалению, взял Евросоюз, и будут послушно выполнять замыслы Вашингтона и других англосаксонских наших коллег", - сказал Лавров на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов.
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