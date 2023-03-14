https://ria.ru/20230314/kndr-1857680732.html

Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров

Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров - РИА Новости, 14.03.2023

Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров

Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров и упали в Японском море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:53

2023-03-14T04:53

2023-03-14T04:53

в мире

японское море

южная корея

корейский полуостров

ким чен ын

оон

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СЕУЛ, 14 мар – РИА Новости. Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров и упали в Японском море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ранее агентство сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23. "Пуск Северной Кореей баллистических ракет является серьезной провокацией, которая наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове, а также международному сообществу. Мы решительно осуждаем его как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и настоятельно призываем немедленно прекратить (такую деятельность – ред.)", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов. Это уже пятый пуск КНДР баллистических ракет в этом году. Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продляться 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну. КНДР в понедельник сообщила, что произвела пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки "Герой 24 августа", они пролетели около 1500 километров по 8-образной траектории и точно поразили цель в Японском море. Время полета составило 7563-7575 секунд. До этого 9 марта КНДР пустила шесть баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря после чего ЦТАК сообщил, что Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил и наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии (КНА), ракеты поразили цели имитирующие оперативные аэродромы противника. В Сеуле считают, что КНДР этим пуском испытала новое тактическое управляемое оружие.

https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html

https://ria.ru/20230313/kndr-1857429710.html

японское море

южная корея

корейский полуостров

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в мире, японское море, южная корея, корейский полуостров, ким чен ын, оон