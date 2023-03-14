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Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров - РИА Новости, 14.03.2023
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04:53 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kndr-1857680732.html
Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров
Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров - РИА Новости, 14.03.2023
Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров
Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров и упали в Японском море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:53
2023-03-14T04:53
в мире
японское море
южная корея
корейский полуостров
ким чен ын
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СЕУЛ, 14 мар – РИА Новости. Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров и упали в Японском море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Ранее агентство сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23. "Пуск Северной Кореей баллистических ракет является серьезной провокацией, которая наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове, а также международному сообществу. Мы решительно осуждаем его как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и настоятельно призываем немедленно прекратить (такую деятельность – ред.)", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов. Это уже пятый пуск КНДР баллистических ракет в этом году. Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продляться 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну. КНДР в понедельник сообщила, что произвела пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки "Герой 24 августа", они пролетели около 1500 километров по 8-образной траектории и точно поразили цель в Японском море. Время полета составило 7563-7575 секунд. До этого 9 марта КНДР пустила шесть баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря после чего ЦТАК сообщил, что Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил и наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии (КНА), ракеты поразили цели имитирующие оперативные аэродромы противника. В Сеуле считают, что КНДР этим пуском испытала новое тактическое управляемое оружие.
https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html
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в мире, японское море, южная корея, корейский полуостров, ким чен ын, оон
В мире, Японское море, Южная Корея, Корейский полуостров, Ким Чен Ын, ООН
Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров

Ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров и упали в Японском море

© AP PhotoЗапуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
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СЕУЛ, 14 мар – РИА Новости. Баллистические ракеты малой дальности КНДР пролетели 620 километров и упали в Японском море, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее агентство сообщало, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23.
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"Пуск Северной Кореей баллистических ракет является серьезной провокацией, которая наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове, а также международному сообществу. Мы решительно осуждаем его как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и настоятельно призываем немедленно прекратить (такую деятельность – ред.)", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.
Это уже пятый пуск КНДР баллистических ракет в этом году.
Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продляться 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну.
КНДР в понедельник сообщила, что произвела пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки "Герой 24 августа", они пролетели около 1500 километров по 8-образной траектории и точно поразили цель в Японском море. Время полета составило 7563-7575 секунд.
До этого 9 марта КНДР пустила шесть баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря после чего ЦТАК сообщил, что Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил и наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии (КНА), ракеты поразили цели имитирующие оперативные аэродромы противника. В Сеуле считают, что КНДР этим пуском испытала новое тактическое управляемое оружие.
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В миреЯпонское мореЮжная КореяКорейский полуостровКим Чен ЫнООН
 
 
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