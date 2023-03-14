https://ria.ru/20230314/kitay-1857688246.html

Китай может накапливать оружие на фоне напряженности, пишут СМИ

Китай может накапливать оружие на фоне напряженности, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2023

Китай может накапливать оружие на фоне напряженности, пишут СМИ

Сокращение Китаем экспорта вооружений в 2018-2022 годах может быть признаком накопления внутренних военных запасов на фоне роста геополитической напряженности и РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:40

2023-03-14T07:40

2023-03-14T07:42

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Сокращение Китаем экспорта вооружений в 2018-2022 годах может быть признаком накопления внутренних военных запасов на фоне роста геополитической напряженности и сбоев в производстве, вызванных пандемией COVID-19, пишет во вторник газета South China Morning Post. В понедельник Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал отчет "Тенденции в международных поставках вооружений-2022", где сравниваются два пятилетних блока - между 2013-17 и 2018-2022 годами. Данные SIPRI показали, что экспорт Китаем вооружений в 2018-2022 годах сократился на 23% по сравнению с 2013-2017 годами, при этом общая доля Китая в мировом экспорте вооружений снизилась с 6,3% до 5,2%. Тем не менее в 2018-2022 годах Китай обогнал Германию и стал четвертым по величине экспортером основных вооружений в мире после США, России и Франции. При этом Китай в период с 2018 по 2022 год по сравнению с предыдущими пятью годами нарастил импорт вооружений на 4,1%, Россия, по данным SIPRI, оставалась главным поставщиком, на ее долю приходилось 83% всего китайского импорта. Франция и Украина заняли второе и третье места соответственно. "Снижение экспорта вооружений из Китая может быть признаком того, что Пекин больше сосредоточился на внутренних потребностях по мере роста геополитической напряженности. (Геополитическая) обстановка вокруг материкового Китая ухудшается, включая тайваньский вопрос, пограничный вопрос с Индией и в последнее время китайско-японские отношения… Китай всегда должен быть готов к конфронтации", - заявил изданию профессор Шанхайского университета политических наук и права Ни Лэсюн. Вместе с тем Китай находится в числе стран, которые наращивают свой оборонный бюджет, так, в 2023 году военные расходы КНР вырастут на 7,2% - самые высокие темпы роста за четыре года, - до примерно 1,55 триллиона юаней (224,3 миллиарда долларов). Издание пишет, что Пекин рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, которая должна воссоединиться с материком - при необходимости силой. По словам аналитиков, в дополнение к растущим потребностям страны в собственных военных ресурсах Китай значительно пострадал от вызванных пандемией COVID-19 глобальных сбоев в военно-промышленном производстве. По словам Сун Чжунпина, объем китайских военных заказов возобновится после того, как пандемия утихнет. "Иностранный рынок вооружений Китая продолжит расширяться, многие страны Ближнего Востока все больше заинтересованы в китайском оружии", - указал Сун Чжунпин.

https://ria.ru/20230313/kitay-1857029869.html

https://ria.ru/20230313/signal-1857432132.html

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

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в мире, китай, россия, франция