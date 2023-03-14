Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kikina-1857765879.html
Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной
Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной - РИА Новости, 14.03.2023
Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в "Роскосмос" вопрос о возможном награждении российского космонавта Анны Кикиной, недавно вернувшейся... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:19
2023-03-14T13:19
космос - риа наука
россия
анна кикина
дмитрий песков
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601540627_0:176:1452:993_1920x0_80_0_0_257a36debf607c6412ef0ba7bf1bb17e.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в "Роскосмос" вопрос о возможном награждении российского космонавта Анны Кикиной, недавно вернувшейся с МКС, и отметил, что возвращение космонавтов - это всегда важное событие. Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю 12 марта. "Я не могу ответить на этот вопрос. Безусловно, заметили, но все-таки, наверное, больше относится вопрос к компетенции "Роскосмоса"... Это каждый раз, конечно, важное событие, мы все за нашими согражданами следим, которые летят в космос и возвращаются из космоса, но что касается деталей - лучше в "Роскосмос" обращаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, отметили ли в Кремле возвращение Кикиной и будет ли она награждена. Анна Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.
https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601540627_0:154:1452:1243_1920x0_80_0_0_13645d72fe87314c809125c445621639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, анна кикина, дмитрий песков, роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Россия, Анна Кикина, Дмитрий Песков, Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной

Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос, наградят ли вернувшуюся с МКС Анну Кикину

© Фото : РоскосмосАнна Кикина
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Роскосмос
Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в "Роскосмос" вопрос о возможном награждении российского космонавта Анны Кикиной, недавно вернувшейся с МКС, и отметил, что возвращение космонавтов - это всегда важное событие.
Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю 12 марта.
"Я не могу ответить на этот вопрос. Безусловно, заметили, но все-таки, наверное, больше относится вопрос к компетенции "Роскосмоса"... Это каждый раз, конечно, важное событие, мы все за нашими согражданами следим, которые летят в космос и возвращаются из космоса, но что касается деталей - лучше в "Роскосмос" обращаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, отметили ли в Кремле возвращение Кикиной и будет ли она награждена.
Анна Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.
Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Космонавты с орбиты поздравили женщин с 8 Марта
8 марта, 09:02
 
Космос - РИА НаукаРоссияАнна КикинаДмитрий ПесковРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала