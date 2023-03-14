https://ria.ru/20230314/kikina-1857765879.html

Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной

Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной - РИА Новости, 14.03.2023

Песков переадресовал в "Роскосмос" вопрос о награждении космонавта Кикиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в "Роскосмос" вопрос о возможном награждении российского космонавта Анны Кикиной, недавно вернувшейся... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:19

2023-03-14T13:19

2023-03-14T13:19

космос - риа наука

россия

анна кикина

дмитрий песков

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в "Роскосмос" вопрос о возможном награждении российского космонавта Анны Кикиной, недавно вернувшейся с МКС, и отметил, что возвращение космонавтов - это всегда важное событие. Космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю 12 марта. "Я не могу ответить на этот вопрос. Безусловно, заметили, но все-таки, наверное, больше относится вопрос к компетенции "Роскосмоса"... Это каждый раз, конечно, важное событие, мы все за нашими согражданами следим, которые летят в космос и возвращаются из космоса, но что касается деталей - лучше в "Роскосмос" обращаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, отметили ли в Кремле возвращение Кикиной и будет ли она награждена. Анна Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах. Первый такой полет в принципе прошел чуть ранее. 21 сентября 2022 года к МКС пристыковался российский "Союз МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и американским астронавтом Фрэнком Рубио на борту.

https://ria.ru/20230308/kosmonavty-1856536037.html

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Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, анна кикина, дмитрий песков, роскосмос, международная космическая станция (мкс)