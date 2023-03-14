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Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/kherson-1857879648.html
Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной
Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной - РИА Новости, 14.03.2023
Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной
Херсон будет освобожден от украинских войск, это является непререкаемой истиной, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T19:50
2023-03-14T19:50
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Херсон будет освобожден от украинских войск, это является непререкаемой истиной, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Херсон, как наш родной город и символ всей спецоперации, будет освобожден. Это непререкаемая истина", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230125/putin-1847363116.html
херсон
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в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной

Врио главы Херсонской области Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной

© Фото : @saldo_team / TelegramВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Херсон будет освобожден от украинских войск, это является непререкаемой истиной, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Херсон, как наш родной город и символ всей спецоперации, будет освобожден. Это непререкаемая истина", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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