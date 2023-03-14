https://ria.ru/20230314/kherson-1857879648.html

Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной

Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной - РИА Новости, 14.03.2023

Сальдо назвал освобождение Херсона непререкаемой истиной

Херсон будет освобожден от украинских войск, это является непререкаемой истиной, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T19:50

2023-03-14T19:50

2023-03-14T19:50

специальная военная операция на украине

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херсон

херсонская область

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Херсон будет освобожден от украинских войск, это является непререкаемой истиной, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Херсон, как наш родной город и символ всей спецоперации, будет освобожден. Это непререкаемая истина", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230125/putin-1847363116.html

херсон

херсонская область

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