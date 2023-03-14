https://ria.ru/20230314/izrail-1857904402.html
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения полиции с ультраортодоксами
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения полиции с ультраортодоксами - РИА Новости, 14.03.2023
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения полиции с ультраортодоксами
Один человек был задержан в результате столкновений между полицией и представителями ультраортодоксальных общин в пригороде Тель-Авива, об этом сообщает... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:30
2023-03-14T23:30
2023-03-14T23:31
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Один человек был задержан в результате столкновений между полицией и представителями ультраортодоксальных общин в пригороде Тель-Авива, об этом сообщает корреспондент израильского радио Galatz в твиттер. Столкновения произошли возле дома одного из членов парламента в городе Бней Брак, преимущественно населенном ультраортодоксальными евреями (харедим), где ранее во вторник собралось несколько десятков антиправительственных активистов на митинг против юридической реформы. Вскоре к манифестантам присоединились несколько десятков проправительственных местных жителей, которые начали закидывать протестующих яйцами и фейерверками, пишет израильский портал Ynet. Многотысячные манифестации против юридической реформы, которую проводит правительство Нетаньяху, проходят в Израиле десятую неделю.
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в мире, тель-авив, израиль, происшествия
В мире, Тель-Авив, Израиль, Происшествия
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения полиции с ультраортодоксами
В пригороде Тель-Авива полиция задержала человека при столкновениях с ультраортодоксами
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Один человек был задержан в результате столкновений между полицией и представителями ультраортодоксальных общин в пригороде Тель-Авива, об этом сообщает корреспондент израильского радио Galatz в твиттер.
Столкновения произошли возле дома одного из членов парламента в городе Бней Брак, преимущественно населенном ультраортодоксальными евреями (харедим), где ранее во вторник собралось несколько десятков антиправительственных активистов на митинг против юридической реформы.
Вскоре к манифестантам присоединились несколько десятков проправительственных местных жителей, которые начали закидывать протестующих яйцами и фейерверками, пишет израильский портал Ynet.
Многотысячные манифестации против юридической реформы, которую проводит правительство Нетаньяху, проходят в Израиле
десятую неделю.
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