https://ria.ru/20230314/istrebiteli-1857794777.html

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца - РИА Новости, 14.03.2023

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца

Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:08

2023-03-14T15:08

2023-03-14T15:10

в мире

польша

украина

миг-29

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о передаче Украине МиГ-29.

https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html

польша

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, миг-29, матеуш моравецкий