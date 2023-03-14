https://ria.ru/20230314/istrebiteli-1857794777.html
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца - РИА Новости, 14.03.2023
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца
Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:08
2023-03-14T15:08
2023-03-14T15:10
в мире
польша
украина
миг-29
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о передаче Украине МиГ-29.
https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, миг-29, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, МиГ-29, Матеуш Моравецкий
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель