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Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца - РИА Новости, 14.03.2023
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15:08 14.03.2023 (обновлено: 15:10 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/istrebiteli-1857794777.html
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца - РИА Новости, 14.03.2023
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца
Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:08
2023-03-14T15:10
в мире
польша
украина
миг-29
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий."Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о передаче Украине МиГ-29.
https://ria.ru/20230312/kuleba-1857314733.html
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в мире, польша, украина, миг-29, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, МиГ-29, Матеуш Моравецкий
Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Истребители МиГ-29. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о передаче Украине МиГ-29.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Кулеба сделал признание о сроках поставки истребителей Украине
12 марта, 10:56
 
В миреПольшаУкраинаМиГ-29Матеуш Моравецкий
 
 
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