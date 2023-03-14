Инвалида на коляске не пустили на рейс Москва — Челябинск
СК проверит данные о том, что инвалида на коляске не пустили на рейс Москва — Челябинск
Инвалидная коляска в коридоре. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар — РИА Новости. Следователи разберутся в ситуации с пассажиром, которого не пустили на борт самолета в Москве, говорится на сайте СК.
Как рассказал РИА Новости житель Челябинска Иван Вершок, у него был билет на вечерний рейс авиакомпании "Победа" 4 марта в аэропорту Шереметьево. Во время регистрации сотрудники проверили его инвалидную коляску и сообщили, что емкость аккумуляторной батареи большая и на борт пройти нельзя.
Вершок пояснил, что 2 марта прилетел с этой же коляской в Москву из Челябинска на самолете данной авиакомпании без каких-либо проблем. В итоге утром он улетел другим рейсом, проведя ночь в аэропорту. При этом, по его словам, "Победа" не предоставила официальный отказ в перевозке и возврате денег за билет.
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"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета организована доследственная проверка по информации из СМИ о возможном нарушении прав пассажира с ограниченными возможностями со стороны одной из авиакомпаний", — говорится в публикации.
По ее результатам следователи примут процессуальное решение.