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Инвалида на коляске не пустили на рейс Москва — Челябинск

Инвалида на коляске не пустили на рейс Москва — Челябинск - РИА Новости, 14.03.2023

Инвалида на коляске не пустили на рейс Москва — Челябинск

Следователи разберутся в ситуации с пассажиром, которого не пустили на борт самолета в Москве, говорится на сайте СК. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:35

2023-03-14T15:35

2023-03-14T16:26

происшествия

челябинск

москва

россия

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар — РИА Новости. Следователи разберутся в ситуации с пассажиром, которого не пустили на борт самолета в Москве, говорится на сайте СК.Как рассказал РИА Новости житель Челябинска Иван Вершок, у него был билет на вечерний рейс авиакомпании "Победа" 4 марта в аэропорту Шереметьево. Во время регистрации сотрудники проверили его инвалидную коляску и сообщили, что емкость аккумуляторной батареи большая и на борт пройти нельзя. Вершок пояснил, что 2 марта прилетел с этой же коляской в Москву из Челябинска на самолете данной авиакомпании без каких-либо проблем. В итоге утром он улетел другим рейсом, проведя ночь в аэропорту. При этом, по его словам, "Победа" не предоставила официальный отказ в перевозке и возврате денег за билет. По ее результатам следователи примут процессуальное решение.

https://ria.ru/20211014/ural-1754512414.html

https://ria.ru/20230202/marshrutka-1849254897.html

челябинск

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, челябинск, москва, россия, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)