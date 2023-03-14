Рейтинг@Mail.ru
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 14.03.2023 (обновлено: 23:00 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/intsident-1857883772.html
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА - РИА Новости, 14.03.2023
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА
Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:14
2023-03-14T23:00
в мире
черное море
сша
джон кирби
су-27
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_2a967b3d74c30fb7b565b1c3416534fb.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности", — сказал Кирби журналистам.Он заявил, что "перехваты" летательных аппаратов США и России не являются редкостью и "происходили в последние недели", но, по словам Кирби, последний инцидент был "небезопасным".При этом он отметил, что не знает, на каком уровне состоится данный диалог. Кирби также подчеркнул, что потерпевший крушение беспилотник "не представлял никакой угрозы".Европейское командование ВС США ранее распространило релиз с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 и БПЛА упал в международные воды.
https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html
https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html
черное море
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_371:0:2361:1492_1920x0_80_0_0_517955577f95b7678921a7863b0eeebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, сша, джон кирби, су-27, джо байден, россия
В мире, Черное море, США, Джон Кирби, Су-27, Джо Байден, Россия
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА

Белый дом: Байдену сообщили об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности", — сказал Кирби журналистам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
Вчера, 13:24
Он заявил, что "перехваты" летательных аппаратов США и России не являются редкостью и "происходили в последние недели", но, по словам Кирби, последний инцидент был "небезопасным".
«

"Не хочу прозвучать уклончиво, я лишь не хочу ошибиться. Мне известно, что Госдепартамент намерен напрямую провести контакты с российскими властями", — добавил Кирби, комментируя данное происшествие.

При этом он отметил, что не знает, на каком уровне состоится данный диалог. Кирби также подчеркнул, что потерпевший крушение беспилотник "не представлял никакой угрозы".
Европейское командование ВС США ранее распространило релиз с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 и БПЛА упал в международные воды.
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе
13 марта, 13:33
 
В миреЧерное мореСШАДжон КирбиСу-27Джо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала