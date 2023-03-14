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Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА - РИА Новости, 14.03.2023
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА
Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:14
2023-03-14T20:14
2023-03-14T23:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности", — сказал Кирби журналистам.Он заявил, что "перехваты" летательных аппаратов США и России не являются редкостью и "происходили в последние недели", но, по словам Кирби, последний инцидент был "небезопасным".При этом он отметил, что не знает, на каком уровне состоится данный диалог. Кирби также подчеркнул, что потерпевший крушение беспилотник "не представлял никакой угрозы".Европейское командование ВС США ранее распространило релиз с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 и БПЛА упал в международные воды.
https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html
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в мире, черное море, сша, джон кирби, су-27, джо байден, россия
В мире, Черное море, США, Джон Кирби, Су-27, Джо Байден, Россия
Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА
Белый дом: Байдену сообщили об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА
ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности", — сказал Кирби журналистам.
Байден на военной базе задался вопросом, главнокомандующий ли он
Он заявил, что "перехваты" летательных аппаратов США и России
не являются редкостью и "происходили в последние недели", но, по словам Кирби, последний инцидент был "небезопасным".
«
"Не хочу прозвучать уклончиво, я лишь не хочу ошибиться. Мне известно, что Госдепартамент намерен напрямую провести контакты с российскими властями", — добавил Кирби, комментируя данное происшествие.
При этом он отметил, что не знает, на каком уровне состоится данный диалог. Кирби также подчеркнул, что потерпевший крушение беспилотник "не представлял никакой угрозы".
Европейское командование ВС США ранее распространило релиз с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 и БПЛА упал в международные воды.
В США оценили опасность столкновения с Россией в важном регионе