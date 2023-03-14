https://ria.ru/20230314/intsident-1857883772.html

Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА

Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА - РИА Новости, 14.03.2023

Байдену сообщили об инциденте между российским Су-27 и американским БПЛА

Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:14

2023-03-14T20:14

2023-03-14T23:00

в мире

черное море

сша

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су-27

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россия

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ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден был проинформирован об авиаинциденте между российским Су-27 и американским БПЛА над Черным морем, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности", — сказал Кирби журналистам.Он заявил, что "перехваты" летательных аппаратов США и России не являются редкостью и "происходили в последние недели", но, по словам Кирби, последний инцидент был "небезопасным".При этом он отметил, что не знает, на каком уровне состоится данный диалог. Кирби также подчеркнул, что потерпевший крушение беспилотник "не представлял никакой угрозы".Европейское командование ВС США ранее распространило релиз с утверждением о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9 и БПЛА упал в международные воды.

https://ria.ru/20230314/bayden-1857767383.html

https://ria.ru/20230313/rossiya-1857521668.html

черное море

сша

россия

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в мире, черное море, сша, джон кирби, су-27, джо байден, россия