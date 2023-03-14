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Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей - РИА Новости, 14.03.2023
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21:41 14.03.2023 (обновлено: 21:53 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/instinkt-1857893972.html
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей
У нынешних европейских руководителей утрачен инстинкт национального интереса, с этим сложно что-то сделать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:41
2023-03-14T21:53
россия
владимир путин
в мире
европа
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. У нынешних европейских руководителей утрачен инстинкт национального интереса, с этим сложно что-то сделать, считает президент РФ Владимир Путин. "Европейцы, на мой взгляд - у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или темечку, тем ниже они сгибаются или шире улыбаются. С этим трудно что-то поделать. Такова генерация сегодняшних руководителей. Утрачен инстинкт национального интереса", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24" в интервью Павлу Зарубину. По словам президента РФ, причины этого - политические, экономические, информационные и касающиеся промышленности. Он отметил, что когда-нибудь это поменяется, но когда - трудно сказать.
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россия, владимир путин, в мире, европа
Россия, Владимир Путин, В мире, Европа
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей

Путин: нынешние европейские руководители утратили инстинкт национального интереса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. У нынешних европейских руководителей утрачен инстинкт национального интереса, с этим сложно что-то сделать, считает президент РФ Владимир Путин.
"Европейцы, на мой взгляд - у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или темечку, тем ниже они сгибаются или шире улыбаются. С этим трудно что-то поделать. Такова генерация сегодняшних руководителей. Утрачен инстинкт национального интереса", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24" в интервью Павлу Зарубину.
По словам президента РФ, причины этого - политические, экономические, информационные и касающиеся промышленности. Он отметил, что когда-нибудь это поменяется, но когда - трудно сказать.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин
Вчера, 20:41
 
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