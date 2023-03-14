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Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей - РИА Новости, 14.03.2023
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей
У нынешних европейских руководителей утрачен инстинкт национального интереса, с этим сложно что-то сделать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T21:41
2023-03-14T21:41
2023-03-14T21:53
россия
владимир путин
в мире
европа
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. У нынешних европейских руководителей утрачен инстинкт национального интереса, с этим сложно что-то сделать, считает президент РФ Владимир Путин. "Европейцы, на мой взгляд - у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или темечку, тем ниже они сгибаются или шире улыбаются. С этим трудно что-то поделать. Такова генерация сегодняшних руководителей. Утрачен инстинкт национального интереса", - сказал Путин в эфире канала "Россия 24" в интервью Павлу Зарубину. По словам президента РФ, причины этого - политические, экономические, информационные и касающиеся промышленности. Он отметил, что когда-нибудь это поменяется, но когда - трудно сказать.
https://ria.ru/20230314/gen-1857886469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, европа
Россия, Владимир Путин, В мире, Европа
Путин заявил об утрате инстинкта нацинтереса у европейских руководителей
Путин: нынешние европейские руководители утратили инстинкт национального интереса