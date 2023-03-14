https://ria.ru/20230314/indoneziya-1857749341.html
Минюст Индонезии создаст группу мониторинга за российскими туристами
Минюст Индонезии создаст группу мониторинга за российскими туристами - РИА Новости, 14.03.2023
Минюст Индонезии создаст группу мониторинга за российскими туристами
Генеральное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии создаст группу мониторинга за российскими и украинскими туристами на Бали,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:23
2023-03-14T17:23
2023-03-14T17:23
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Генеральное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии создаст группу мониторинга за российскими и украинскими туристами на Бали, заявил глава ведомства Сильми Карим. В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Костер предложил отменить получаемые по упрощенным правилам визы по прибытии для граждан РФ и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства". "Я поручил особой группе мониторинга оказать помощь на Бали. Я каждый день отслеживаю, как развивается ситуация для иностранцев там. Однако надо понимать, что мы не можем позволить себе не относиться к туристам снисходительно", — сказал он. По словам чиновника, число туристов из России и Украины, использующих визы по прибытии "все равно снижается". В марте 2023 года показатель заявок на получение такого разрешения на въезд в международном аэропорту Густи Нгурах Рай на Бали значительно уменьшился. По состоянию на 12 марта, визу по прибытии получили 5196 россиян и 566 украинцев. За февраль — 15 и две тысячи соответственно. "Когда состояние туристического сектора резко ухудшилось из-за пандемии, Индонезия, а особенно Бали, чья экономика в значительной степени зависит от туризма, нуждались в стимулах. Теперь вновь возникла необходимость в привлечении иностранных туристов, поэтому отношение к ним должно быть более снисходительным", — подчеркнул глава генерального иммиграционного управления. Карим добавил, что в отношениях с зарубежными гостями необходима последовательность. По его словам, Индонезия также готовит базу данных в сотрудничестве с другими странами, чтобы получать более точную информацию о въезжающих иностранцах.
https://radiosputnik.ria.ru/20230313/bali-1857503333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, индонезия, бали, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Индонезия, Бали, Визы
Минюст Индонезии создаст группу мониторинга за российскими туристами
Минюст Индонезии будет мониторить соблюдение визовых норм российскими туристами
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Генеральное иммиграционное управление министерства юстиции и прав человека Индонезии создаст группу мониторинга за российскими и украинскими туристами на Бали, заявил глава ведомства Сильми Карим.
В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Костер предложил отменить получаемые по упрощенным правилам визы по прибытии для граждан РФ
и Украины
"в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства".
"Я поручил особой группе мониторинга оказать помощь на Бали. Я каждый день отслеживаю, как развивается ситуация для иностранцев там. Однако надо понимать, что мы не можем позволить себе не относиться к туристам снисходительно", — сказал он.
По словам чиновника, число туристов из России и Украины, использующих визы по прибытии "все равно снижается". В марте 2023 года показатель заявок на получение такого разрешения на въезд в международном аэропорту Густи Нгурах Рай на Бали значительно уменьшился. По состоянию на 12 марта, визу по прибытии получили 5196 россиян и 566 украинцев. За февраль — 15 и две тысячи соответственно.
"Когда состояние туристического сектора резко ухудшилось из-за пандемии, Индонезия, а особенно Бали, чья экономика в значительной степени зависит от туризма, нуждались в стимулах. Теперь вновь возникла необходимость в привлечении иностранных туристов, поэтому отношение к ним должно быть более снисходительным", — подчеркнул глава генерального иммиграционного управления.
Карим добавил, что в отношениях с зарубежными гостями необходима последовательность. По его словам, Индонезия также готовит базу данных в сотрудничестве с другими странами, чтобы получать более точную информацию о въезжающих иностранцах.
На Бали хотят отменить визовые льготы для россиян и украинцев