https://ria.ru/20230314/importozameschenie-1857767671.html
На заводе в Челябинске запустили производство шаровых кранов
На заводе в Челябинске запустили производство шаровых кранов - РИА Новости, 14.03.2023
На заводе в Челябинске запустили производство шаровых кранов
"Уральский завод специального арматуростроения" (Челябинск) приступил к серийному выпуску специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в агрессивных... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:25
2023-03-14T13:25
2023-03-14T18:38
челябинская область
импортозамещение
россия
челябинск
челябинская область
алексей текслер
фонд развития промышленности
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – РИА Новости. "Уральский завод специального арматуростроения" (Челябинск) приступил к серийному выпуску специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в агрессивных средах, так, 14 марта на предприятии прошли испытания опытного образца, сообщила пресс-служба правительства региона. По словам главы региона Алексея Текслера, завод - один из примеров успешной реализации проектов импортозамещения, реализуемых в рамках программ Фонда развития промышленности РФ. Около 60 проектов уже реализованы по этим программам, все эти производства направлены на импортозамещение и создают уникальный продукт. "Наше предприятие - пример, как с поддержкой государства создается уникальное производство. Шаровые краны используются, в первую очередь, в нефтегазовой промышленности, работают в агрессивных средах при низких температурах до -160 градусов. Это уникальные изделия", - цитирует пресс-служба слова Текслера. Он уточнил, что в настоящий момент готов еще один проект по расширению производства. "Региональный ФРП готов в нем участвовать, в том числе по запущенной у нас в области программе промышленной ипотеки", - пояснил он. Общие инвестиции в производство превысили 3 млрд рублей, из которых 670 млн рублей предоставил ФРП РФ в виде двух льготных займов по программе "Проекты развития", средства пошли на приобретение уникального высокотехнологического оборудования, добавляется в сообщении. Оба займа погашены в срок и в полном объеме, поясняет пресс-служба. По словам директора ФРП РФ Романа Петруцы, льготные займы Фонда развития промышленности востребованы российским промышленным бизнесом. "Проект "Уральского завода специального арматуростроения" стал 600-м в списке производств, открытых при финансовой поддержке Фонда. Всего же число профинансированных ФРП за 8 лет работы проектов достигло 1300", – цитирует пресс-служба слова Петруцы. В свою очередь генеральный директор АО "Уральский завод специального арматуростроения" Михаил Кофлер рассказал, что создание нового уникального производства стало возможным в том числе благодаря льготному финансированию от федерального ФРП и поддержке ФРП Челябинской области. "Тесная кооперация с отечественными производителями сырья, заготовок, приводов и других комплектующих в составе готового изделия позволила по ряду изделий полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков. Теперь полный производственный цикл и 100% локализация обеспечивают стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний", – цитирует пресс-служба слова Кофлера. По данным пресс-службы правительства региона, в ближайшие 5 лет компания планирует дополнительно инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и до 1,35 млрд рублей в дальнейшее развитие проекта импортозамещения критически важной продукции для обеспечения российской нефтегазовой отрасли оборудованием российского производства. С учетом уже выполненных и запланированных инвестиций общая стоимость проекта составит около 4,5 млрд рублей. В настоящий момент, отмечает правительство региона, на предприятии создано 180 рабочих мест. После окончания программы модернизации и расширения производственных возможностей в 2024 году планируется расширение до 235 сотрудников. По данным ФРП, продукция компании применяется на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа, в составе компрессорных станций. Предприятие активно работает в направлении разработки и постановки на производство оборудования для использования на подводных объектах морской добычи, включая шельфы. Основной заказчик продукции – ПАО "Газпром".
https://ria.ru/20221213/chelyabinsk-1838377633.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импортозамещение, россия, челябинск, челябинская область, алексей текслер, фонд развития промышленности
Челябинская область, Импортозамещение, Россия, Челябинск, Челябинская область, Алексей Текслер, Фонд развития промышленности
На заводе в Челябинске запустили производство шаровых кранов
Импортозамещающее производство шаровых кранов запустили на заводе в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мар – РИА Новости.
"Уральский завод специального арматуростроения" (Челябинск) приступил к серийному выпуску специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в агрессивных средах, так, 14 марта на предприятии прошли испытания опытного образца, сообщила
пресс-служба правительства региона.
По словам главы региона Алексея Текслера
, завод - один из примеров успешной реализации проектов импортозамещения, реализуемых в рамках программ Фонда развития промышленности
РФ. Около 60 проектов уже реализованы по этим программам, все эти производства направлены на импортозамещение и создают уникальный продукт.
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"Наше предприятие - пример, как с поддержкой государства создается уникальное производство. Шаровые краны используются, в первую очередь, в нефтегазовой промышленности, работают в агрессивных средах при низких температурах до -160 градусов. Это уникальные изделия", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
Он уточнил, что в настоящий момент готов еще один проект по расширению производства. "Региональный ФРП готов в нем участвовать, в том числе по запущенной у нас в области программе промышленной ипотеки", - пояснил он.
Общие инвестиции в производство превысили 3 млрд рублей, из которых 670 млн рублей предоставил ФРП РФ в виде двух льготных займов по программе "Проекты развития", средства пошли на приобретение уникального высокотехнологического оборудования, добавляется в сообщении. Оба займа погашены в срок и в полном объеме, поясняет пресс-служба.
По словам директора ФРП РФ Романа Петруцы, льготные займы Фонда развития промышленности востребованы российским промышленным бизнесом. "Проект "Уральского завода специального арматуростроения" стал 600-м в списке производств, открытых при финансовой поддержке Фонда. Всего же число профинансированных ФРП за 8 лет работы проектов достигло 1300", – цитирует пресс-служба слова Петруцы.
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В свою очередь генеральный директор АО "Уральский завод специального арматуростроения" Михаил Кофлер рассказал, что создание нового уникального производства стало возможным в том числе благодаря льготному финансированию от федерального ФРП и поддержке ФРП Челябинской области
. "Тесная кооперация с отечественными производителями сырья, заготовок, приводов и других комплектующих в составе готового изделия позволила по ряду изделий полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков. Теперь полный производственный цикл и 100% локализация обеспечивают стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний", – цитирует пресс-служба слова Кофлера.
По данным пресс-службы правительства региона, в ближайшие 5 лет компания планирует дополнительно инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и до 1,35 млрд рублей в дальнейшее развитие проекта импортозамещения критически важной продукции для обеспечения российской нефтегазовой отрасли оборудованием российского производства. С учетом уже выполненных и запланированных инвестиций общая стоимость проекта составит около 4,5 млрд рублей.
В настоящий момент, отмечает правительство региона, на предприятии создано 180 рабочих мест. После окончания программы модернизации и расширения производственных возможностей в 2024 году планируется расширение до 235 сотрудников.
По данным ФРП, продукция компании применяется на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа, в составе компрессорных станций. Предприятие активно работает в направлении разработки и постановки на производство оборудования для использования на подводных объектах морской добычи, включая шельфы. Основной заказчик продукции – ПАО "Газпром
".
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