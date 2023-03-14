https://ria.ru/20230314/immunitet-1857682129.html

Стало известно самое популярное средство в России для укрепления иммунитета

Стало известно самое популярное средство в России для укрепления иммунитета - РИА Новости, 14.03.2023

Стало известно самое популярное средство в России для укрепления иммунитета

Самым популярным средством для укрепления иммунитета у россиян оказалась эхинацея - ее продажи выросли на Ozon в разы, при этом популярность корня имбиря,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:38

2023-03-14T05:38

2023-03-14T05:38

общество

россия

калининградская область

краснодарский край

ozon

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Самым популярным средством для укрепления иммунитета у россиян оказалась эхинацея - ее продажи выросли на Ozon в разы, при этом популярность корня имбиря, напротив, снижается, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Самым популярным средством для укрепления иммунитета в этом году стала эхинацея – ее продажи на Ozon в феврале выросли в 2,6 раза год к году. Эхинацею покупают в основном в таблетках, обычных и растворимых, капсулах, а также в составе различных витаминных комплексов – с витамином С, цинком, шиповником, рыбьим жиром, "Омегой 3" и другие", - сообщили там. А вот продажи витамина С в общей сложности в феврале выросли 2,4 раза год к году, по популярности это средство заняло второе место. "Корень имбиря, раньше считавшийся одним из самых полезных народных средств от простуды, в этом году большой популярностью не пользуется. Вместе с ним россияне не проявляют повышенного интереса и к малиновому варенью, сушеной малине и лимонам - их продажи на Ozon в феврале были на уровне прошлого года", - подчеркнули в Ozon. На третьем месте оказался прополис - спрос на него вырос на 79%, следом - сушеная вяленая клюква (+64% год к году), которую россияне покупают в основном упаковками по 200 грамм, полкило и килограмму. "Шиповник сейчас уступает по популярности клюкве, но спрос на него тем не менее растет (+42% год у году). Шиповник покупают в основном упаковками по 1 килограмму. А мед (рост продаж на 51% по сравнению с февралем прошлого года) россияне любят в основном липовый и гречишно-цветочный", - добавили в маркетплейсе. Однако для лечения простуды россияне предпочитали обращаться в том числе и к травяным сборам. Например, продажи грудного сбора выросли на 64%, а противопростудного – на 45%. "У жителей каждого российского региона есть свое любимое средство для укрепления иммунитета и лечения простуды. Например, в Калининградской области самой большой популярностью пользуется прополис (рост в 3,7 раза год к году), в Краснодарском крае и Новосибирске – витамин С (рост в 4,6 раза и в 5,4 раза соответственно), в Москве и Подмосковье – противопростудный сбор (рост в 2 раза), а в Ростовской области до сих пор первое место по продажам занимает свежий имбирь (рост в 4,3 раза год к году)", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html

россия

калининградская область

краснодарский край

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общество, россия, калининградская область, краснодарский край, ozon