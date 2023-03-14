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В Кремле оценили усилия генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
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13:22 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/guterresh-1857766701.html
В Кремле оценили усилия генсека ООН по зерновой сделке
В Кремле оценили усилия генсека ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле оценили усилия генсека ООН по зерновой сделке
Россия ценит усилия ООН и лично генерального секретаря организации Антониу Гутерреша по зерновой сделке, но ему не удалось пробить глухую стену Запада для... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:22
2023-03-14T13:22
зерновая сделка
россия
дмитрий песков
турция
антониу гутерреш
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия ценит усилия ООН и лично генерального секретаря организации Антониу Гутерреша по зерновой сделке, но ему не удалось пробить глухую стену Запада для отмены части санкций против РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса. "Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединенных Наций, лично генеральным секретарем, но, несмотря на это, господину Гутеррешу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки выполнены не были", - сказал Песков журналистам. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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турция
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зерновая сделка, россия, дмитрий песков, турция, антониу гутерреш, оон, украина, в мире
зерновая сделка, Россия, Дмитрий Песков, Турция, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, В мире
В Кремле оценили усилия генсека ООН по зерновой сделке

Песков: генсеку ООН Гутеррешу не удалось отменить часть санкций Запада против России

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия ценит усилия ООН и лично генерального секретаря организации Антониу Гутерреша по зерновой сделке, но ему не удалось пробить глухую стену Запада для отмены части санкций против РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. По его словам, дальнейшая позиция России будет определяться в зависимости от реального – не на словах, а на деле – прогресса по нормализации российского сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса.
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13 марта, 23:21
"Мы ценим усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединенных Наций, лично генеральным секретарем, но, несмотря на это, господину Гутеррешу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки выполнены не были", - сказал Песков журналистам.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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Вчера, 11:59
 
зерновая сделкаРоссияДмитрий ПесковТурцияАнтониу ГутеррешООНУкраинаВ мире
 
 
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