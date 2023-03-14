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Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО - РИА Новости, 14.03.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:59 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/gumpomosch-1857791437.html
Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО
Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО - РИА Новости, 14.03.2023
Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО
Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Пуровского района Ямала, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:59
2023-03-14T14:59
ямало-ненецкий автономный округ
пуровский район
ямал
благотворительность
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
украина
донецкая народная республика
днр
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САЛЕХАРД, 14 мар – РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Пуровского района Ямала, сообщает пресс-служба губернатора региона."Из Пуровского района в зону СВО отправили более 20 тонн гуманитарной помощи. В таком рекордном масштабе спецгруз в муниципальном штабе #МыВместе собрали впервые. В фургон машины загрузили УАЗ, автомобильные покрышки для грузовика, канистры с автомаслами, строительные материалы, необходимые для обустройства блиндажей, бензопилы, топливные брикеты, генераторы и 20 дизельных печей. Их изготавливали сотрудники различных предприятий и старшие школьники", - говорится в сообщении.В составе груза также более 250 коробок с предметами первой необходимости, продуктами, обувью и одеждой, медикаментами, средствами личной гигиены."В составе нашего спецгруза то, что просили наши бойцы и их командование. Мы практически еженедельно на связи с ними. Приняли решение собрать единый для всех ямальских батальонов набор гуманитарной помощи. Ее доставят в отряды "Ямал", "Кедр", "Росомаха", "Барс" и 90-й саперный полк – там вместе с другими ямальцами проходят службу пуровчане", - приводятся в сообщении слова главы Пуровского района Антона Колодина.Груз до места назначения сопроводят волонтеры штаба #МыВместе, активисты "Молодой гвардии", депутаты районной Думы и тренер-преподаватель спортшколы. В Ростове-на-Дону они дополнительно приобретут строительные материалы, которые также передадут в батальоны."Если есть возможность помогать, значит нужно это делать. Я не мог остаться в стороне. Пока наши солдаты стоят на защите нас и нашей Родины, рискуя своей жизнью, мы здесь на местах должны оказать им поддержку", – поделился предприниматель Руслан Алиев, которого цитирует пресс-служба.В конце сентября Ямал присоединился к Всероссийской акции #МыВместе. Штабы работают в каждом муниципалитете. Добровольцы оказывают помощь в быту и психологическую поддержку семьям. За это время силами добровольцев отработано 1 526 адресных заявок.Сбором гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции занимается региональное отделение партии "Единая Россия". Отправлено уже 100 тонн для нужд фронта, 183 тонны товаров для мирного населения ЛНР и ДНР, уточняют власти.
https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html
https://ria.ru/20230303/sertifikaty-1855650047.html
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ямал
украина
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Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Ямал, Благотворительность, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Украина, Донецкая Народная Республика, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, ЛНР, Луганская Народная Республика

Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО

CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа / Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО
Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
CC BY-SA 4.0 / пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа /
Более 20 тонн гумпомощи отправили в зону СВО из Пуровского района ЯНАО
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 14 мар – РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Пуровского района Ямала, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Из Пуровского района в зону СВО отправили более 20 тонн гуманитарной помощи. В таком рекордном масштабе спецгруз в муниципальном штабе #МыВместе собрали впервые. В фургон машины загрузили УАЗ, автомобильные покрышки для грузовика, канистры с автомаслами, строительные материалы, необходимые для обустройства блиндажей, бензопилы, топливные брикеты, генераторы и 20 дизельных печей. Их изготавливали сотрудники различных предприятий и старшие школьники", - говорится в сообщении.
В составе груза также более 250 коробок с предметами первой необходимости, продуктами, обувью и одеждой, медикаментами, средствами личной гигиены.
"В составе нашего спецгруза то, что просили наши бойцы и их командование. Мы практически еженедельно на связи с ними. Приняли решение собрать единый для всех ямальских батальонов набор гуманитарной помощи. Ее доставят в отряды "Ямал", "Кедр", "Росомаха", "Барс" и 90-й саперный полк – там вместе с другими ямальцами проходят службу пуровчане", - приводятся в сообщении слова главы Пуровского района Антона Колодина.
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Груз до места назначения сопроводят волонтеры штаба #МыВместе, активисты "Молодой гвардии", депутаты районной Думы и тренер-преподаватель спортшколы. В Ростове-на-Дону они дополнительно приобретут строительные материалы, которые также передадут в батальоны.
"Если есть возможность помогать, значит нужно это делать. Я не мог остаться в стороне. Пока наши солдаты стоят на защите нас и нашей Родины, рискуя своей жизнью, мы здесь на местах должны оказать им поддержку", – поделился предприниматель Руслан Алиев, которого цитирует пресс-служба.
В конце сентября Ямал присоединился к Всероссийской акции #МыВместе. Штабы работают в каждом муниципалитете. Добровольцы оказывают помощь в быту и психологическую поддержку семьям. За это время силами добровольцев отработано 1 526 адресных заявок.
Сбором гуманитарной помощи для участников СВО в рамках акции занимается региональное отделение партии "Единая Россия". Отправлено уже 100 тонн для нужд фронта, 183 тонны товаров для мирного населения ЛНР и ДНР, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округПуровский районЯмалБлаготворительностьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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