https://ria.ru/20230314/gulin-1857753468.html

Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия

Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия - РИА Новости, 14.03.2023

Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия

Депутат Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин сообщил РИА Новости, что досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы, куда именно РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:51

2023-03-14T12:51

2023-03-14T13:11

госдума рф

политика

партия "новые люди"

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин сообщил РИА Новости, что досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы, куда именно - не уточнил."В связи с переходом на новое место работы", - уточнил политик причину. Он отметил, что продолжит реализовывать принципы партии "на земле"."Принцип "Новых людей": 20% теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти", - добавил он.При этом в думской электронной базе во вторник был опубликован соответствующий проект постановления о прекращении полномочий депутата.

https://ria.ru/20220525/polnomochiya-1790722030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, партия "новые люди"