https://ria.ru/20230314/gulin-1857753468.html
Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия
Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия - РИА Новости, 14.03.2023
Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия
Депутат Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин сообщил РИА Новости, что досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы, куда именно РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:51
2023-03-14T12:51
2023-03-14T13:11
госдума рф
политика
партия "новые люди"
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин сообщил РИА Новости, что досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы, куда именно - не уточнил."В связи с переходом на новое место работы", - уточнил политик причину. Он отметил, что продолжит реализовывать принципы партии "на земле"."Принцип "Новых людей": 20% теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле в исполнительной власти", - добавил он.При этом в думской электронной базе во вторник был опубликован соответствующий проект постановления о прекращении полномочий депутата.
https://ria.ru/20220525/polnomochiya-1790722030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, партия "новые люди"
Госдума РФ, Политика, Партия "Новые люди"
Депутат от "Новых людей" Гулин сложил полномочия
Депутат Госдумы Гулин объявил о сложении полномочий из-за перехода на новую работу
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Новых людей" Максим Гулин сообщил РИА Новости, что досрочно снимает с себя полномочия в связи с переходом на новое место работы, куда именно - не уточнил.
"В связи с переходом на новое место работы", - уточнил политик причину. Он отметил, что продолжит реализовывать принципы партии "на земле".
"Принцип "Новых людей": 20% теории, 80 — практики. Продолжаю его придерживаться и иду реализовывать наработанные в Госдуме
инициативы на деле в исполнительной власти", - добавил он.
При этом в думской электронной базе во вторник был опубликован соответствующий проект постановления о прекращении полномочий депутата.
Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы