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Житель Красноярского края получил 4,5 года за грабеж на поминках кота - РИА Новости, 14.03.2023
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10:46 14.03.2023 (обновлено: 11:00 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/grabezh-1857709933.html
Житель Красноярского края получил 4,5 года за грабеж на поминках кота
Житель Красноярского края получил 4,5 года за грабеж на поминках кота - РИА Новости, 14.03.2023
Житель Красноярского края получил 4,5 года за грабеж на поминках кота
Жителя красноярского Железногорска, ограбившего собутыльника ради поминок кота, осудили на 4,5 года лишения свободы, сообщил краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:46
2023-03-14T11:00
происшествия
красноярский край
железногорск
россия
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КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Жителя красноярского Железногорска, ограбившего собутыльника ради поминок кота, осудили на 4,5 года лишения свободы, сообщил краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в полицию обратился 36-летний мужчина, рассказавший, что его ограбил знакомый. Со слов потерпевшего, они вместе распивали спиртное, и в какой-то момент он попросил 45-летнего товарища сходить в магазин за "добавкой". Тот выполнил просьбу, а на обратном пути увидел, что его кота, гулявшего во дворе, сбил автомобиль. Хозяин животного вместе с собутыльником похоронил домашнего любимца во дворе, а затем отправился в фотоателье, где заказал снимок погибшего питомца в траурной рамке. "Вернувшись во двор, железногорец потребовал у находившегося там 36-летнего знакомого денег на достойные поминки. Получив отказ, он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки и забрал ее себе", — рассказали в ведомстве.Против неоднократно судимого мужчины возбудили дело о грабеже. Суди признал его виновным и приговорил к 4,5 года в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
https://ria.ru/20230207/vor-1850298045.html
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происшествия, красноярский край, железногорск , россия
Происшествия, Красноярский край, Железногорск , Россия
Житель Красноярского края получил 4,5 года за грабеж на поминках кота

Житель Красноярского края, ограбивший собутыльника, чтобы помянуть кота, получил 4,5 года

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 14 мар — РИА Новости. Жителя красноярского Железногорска, ограбившего собутыльника ради поминок кота, осудили на 4,5 года лишения свободы, сообщил краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в полицию обратился 36-летний мужчина, рассказавший, что его ограбил знакомый. Со слов потерпевшего, они вместе распивали спиртное, и в какой-то момент он попросил 45-летнего товарища сходить в магазин за "добавкой".
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Тот выполнил просьбу, а на обратном пути увидел, что его кота, гулявшего во дворе, сбил автомобиль. Хозяин животного вместе с собутыльником похоронил домашнего любимца во дворе, а затем отправился в фотоателье, где заказал снимок погибшего питомца в траурной рамке.
"Вернувшись во двор, железногорец потребовал у находившегося там 36-летнего знакомого денег на достойные поминки. Получив отказ, он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки и забрал ее себе", — рассказали в ведомстве.
Против неоднократно судимого мужчины возбудили дело о грабеже. Суди признал его виновным и приговорил к 4,5 года в колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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