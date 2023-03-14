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В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок - РИА Новости, 14.03.2023
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10:01 14.03.2023 (обновлено: 10:11 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/goszakupki-1857702171.html
В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок
В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок - РИА Новости, 14.03.2023
В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок
Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:01
2023-03-14T10:11
экономика
николай журавлев
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за введение моратория на закон о госзакупках, отметив, что регионы должны иметь возможность без задержки осваивать средства на развитие своей инфраструктуры.Журавлев сообщал, что соответствующий законопроект, уточняющий положения закона о контрактной системе, может быть подготовлен к середине марта."Мы подготовили предложения вместе с Минфином, ФАС, правительством по поводу либерализации части норм, продолжению некоторых (положений), которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный период, и ряд других – по изменению в постановление правительства, которые облегчают и убыстряют закупочные процедуры", - сказал политик.По его словам, сейчас эти предложения "находятся на этапе согласования в правительстве".Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Журавлев пояснил, что "в итоге, это будет законопроект, но пока мы не можем говорить о внесении (его) в Госдуму, потому что мы работаем с правительством по его согласованию".
https://ria.ru/20230201/zakon-1849080048.html
https://ria.ru/20230201/goszakupki-1849041057.html
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экономика, николай журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Николай Журавлев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок

Сенатор Журавлев: предложения по облегчению процедур госзакупок находятся в правительстве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за введение моратория на закон о госзакупках, отметив, что регионы должны иметь возможность без задержки осваивать средства на развитие своей инфраструктуры.
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Журавлев сообщал, что соответствующий законопроект, уточняющий положения закона о контрактной системе, может быть подготовлен к середине марта.
"Мы подготовили предложения вместе с Минфином, ФАС, правительством по поводу либерализации части норм, продолжению некоторых (положений), которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный период, и ряд других – по изменению в постановление правительства, которые облегчают и убыстряют закупочные процедуры", - сказал политик.
По его словам, сейчас эти предложения "находятся на этапе согласования в правительстве".
Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Журавлев пояснил, что "в итоге, это будет законопроект, но пока мы не можем говорить о внесении (его) в Госдуму, потому что мы работаем с правительством по его согласованию".
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ЭкономикаНиколай ЖуравлевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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