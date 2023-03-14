https://ria.ru/20230314/goszakupki-1857702171.html

В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок

В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок - РИА Новости, 14.03.2023

В Совфеде рассказали о работе по облегчению процедур госзакупок

Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:01

2023-03-14T10:01

2023-03-14T10:11

экономика

николай журавлев

валентина матвиенко

совет федерации рф

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Предложения сенаторов, подготовленные вместе с профильными ведомствами, по упрощению процедуры госзакупок, находятся на согласовании в правительстве, сообщил РИА Новости во вторник вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за введение моратория на закон о госзакупках, отметив, что регионы должны иметь возможность без задержки осваивать средства на развитие своей инфраструктуры.Журавлев сообщал, что соответствующий законопроект, уточняющий положения закона о контрактной системе, может быть подготовлен к середине марта."Мы подготовили предложения вместе с Минфином, ФАС, правительством по поводу либерализации части норм, продолжению некоторых (положений), которые хорошо зарекомендовали себя в ковидный период, и ряд других – по изменению в постановление правительства, которые облегчают и убыстряют закупочные процедуры", - сказал политик.По его словам, сейчас эти предложения "находятся на этапе согласования в правительстве".Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Журавлев пояснил, что "в итоге, это будет законопроект, но пока мы не можем говорить о внесении (его) в Госдуму, потому что мы работаем с правительством по его согласованию".

https://ria.ru/20230201/zakon-1849080048.html

https://ria.ru/20230201/goszakupki-1849041057.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, николай журавлев, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)