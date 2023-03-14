https://ria.ru/20230314/gosizmena-1857698491.html
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 14.03.2023
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:39
2023-03-14T09:39
2023-03-14T09:39
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. По данным ФСБ РФ, мужчина сам предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны России в Хабаровском крае. Ему грозит до 20 лет заключения. "Постановлением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Комсомольска-на-Амуре, обвиняемому по статье 275 УК РФ", - сообщили в релизе. Мера пресечения избрана на два месяца, до 22 апреля, то есть постановление выносилось еще в конце февраля – однако известно об этом стало только сейчас.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене
Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене, ему грозит до 20 лет колонии
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
По данным ФСБ РФ
, мужчина сам предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны России в Хабаровском крае
. Ему грозит до 20 лет заключения.
"Постановлением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Комсомольска-на-Амуре, обвиняемому по статье 275 УК РФ", - сообщили в релизе.
Мера пресечения избрана на два месяца, до 22 апреля, то есть постановление выносилось еще в конце февраля – однако известно об этом стало только сейчас.
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