https://ria.ru/20230314/gosizmena-1857698491.html

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене - РИА Новости, 14.03.2023

Жителя Комсомольска-на-Амуре арестовали по делу о госизмене

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:39

2023-03-14T09:39

2023-03-14T09:39

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде. По данным ФСБ РФ, мужчина сам предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны России в Хабаровском крае. Ему грозит до 20 лет заключения. "Постановлением Центрального районного суда города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Комсомольска-на-Амуре, обвиняемому по статье 275 УК РФ", - сообщили в релизе. Мера пресечения избрана на два месяца, до 22 апреля, то есть постановление выносилось еще в конце февраля – однако известно об этом стало только сейчас.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край