Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 14.03.2023 (обновлено: 12:04 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/genshtab-1857713317.html
Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба
Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба - РИА Новости, 14.03.2023
Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба
Генштаб ВС России применяет новую тактику на Украине, при которой военные ведут боевые действия с минимальными жертвами и закрепляются на освобожденных... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:00
2023-03-14T12:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Генштаб ВС России применяет новую тактику на Украине, при которой военные ведут боевые действия с минимальными жертвами и закрепляются на освобожденных территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram. "Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать", — уточнил политик. Он назвал новую тактику мудрой.По словам Кадырова, министр обороны и его заместители круглосуточно находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба

Кадыров назвал новую тактику Генштаба по сбережению личного состава мудрой и щадящей

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Генштаб ВС России применяет новую тактику на Украине, при которой военные ведут боевые действия с минимальными жертвами и закрепляются на освобожденных территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram.
"Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать", — уточнил политик.
Бойцы Вагнера о боях против украинских националистов под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Бойцы "Вагнера" рассказали о тактике штурма под Артемовском
16 ноября 2022, 07:25
Он назвал новую тактику мудрой.
По словам Кадырова, министр обороны и его заместители круглосуточно находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
"Готовят большой котел". Что происходит на линии фронта
3 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала