https://ria.ru/20230314/genshtab-1857713317.html

Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба

Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба - РИА Новости, 14.03.2023

Кадыров рассказал о новой тактике Генштаба

Генштаб ВС России применяет новую тактику на Украине, при которой военные ведут боевые действия с минимальными жертвами и закрепляются на освобожденных... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:00

2023-03-14T11:00

2023-03-14T12:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Генштаб ВС России применяет новую тактику на Украине, при которой военные ведут боевые действия с минимальными жертвами и закрепляются на освобожденных территориях, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram. "Сегодня ситуация как в стране, так и в рядах наших боевых подразделений в разы лучше, чем была год назад. Мы двигаемся вперед во всех смыслах. Я хоть и сторонник быстрых форсированных действий на Украине, но и нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая. Год назад мы освободили от фашистов большие территории, не думая о том, что их потом с трудом придется удерживать", — уточнил политик. Он назвал новую тактику мудрой.По словам Кадырова, министр обороны и его заместители круглосуточно находятся на боевом дежурстве и оперативно решают целый поток вопросов, возникающих каждую минуту. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221116/taktika-1831807862.html

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр