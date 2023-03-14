https://ria.ru/20230314/gen-1857886469.html

Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин

Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у европейцев утерян ген независимости, суверенитета и национального интереса. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T20:41

2023-03-14T20:41

2023-03-14T20:41

россия

владимир путин

павел зарубин

в мире

европа

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у европейцев утерян ген независимости, суверенитета и национального интереса. "Дело в том, что вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются. С этим трудно, ну что поделать. Такова уж генерация сегодняшних руководителей. Утрачен инстинкт национального интереса", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852388728.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин, в мире, европа