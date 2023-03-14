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Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин
Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у европейцев утерян ген независимости, суверенитета и национального интереса. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T20:41
2023-03-14T20:41
2023-03-14T20:41
россия
владимир путин
павел зарубин
в мире
европа
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у европейцев утерян ген независимости, суверенитета и национального интереса. "Дело в том, что вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются. С этим трудно, ну что поделать. Такова уж генерация сегодняшних руководителей. Утрачен инстинкт национального интереса", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20230216/evropa-1852388728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, в мире, европа
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Европа
Европейцы утратили ген независимости и суверенитета, заявил Путин
Путин: у европейцев утерян ген независимости, суверенитета и национального интереса