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Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2023
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18:41 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/gaz-1857865802.html
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2023
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:41
2023-03-14T18:41
экономика
забайкальский край
россия
владимир путин
республика бурятия
природный газ
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. По его словам, на основе такого более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.
https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html
забайкальский край
россия
республика бурятия
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экономика, забайкальский край, россия, владимир путин, республика бурятия, природный газ
Экономика, Забайкальский край, Россия, Владимир Путин, Республика Бурятия, Природный газ
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье

Путин: надо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье в ближайшие десять лет

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
По его словам, на основе такого более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке
Вчера, 17:44
 
ЭкономикаЗабайкальский крайРоссияВладимир ПутинРеспублика БурятияПриродный газ
 
 
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