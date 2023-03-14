https://ria.ru/20230314/gaz-1857865802.html
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2023
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:41
2023-03-14T18:41
2023-03-14T18:41
экономика
забайкальский край
россия
владимир путин
республика бурятия
природный газ
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. По его словам, на основе такого более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.
https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html
забайкальский край
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, забайкальский край, россия, владимир путин, республика бурятия, природный газ
Экономика, Забайкальский край, Россия, Владимир Путин, Республика Бурятия, Природный газ
Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье
Путин: надо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье в ближайшие десять лет
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
По его словам, на основе такого более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Путин рассказал о газификации на Дальнем Востоке