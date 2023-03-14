https://ria.ru/20230314/gaz-1857865802.html

Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье

Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье - РИА Новости, 14.03.2023

Путин потребовал обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье

Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:41

2023-03-14T18:41

2023-03-14T18:41

экономика

забайкальский край

россия

владимир путин

республика бурятия

природный газ

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Необходимо обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкальский край, заявил президент России Владимир Путин. "Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край", - сказал он на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. По его словам, на основе такого более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос.

https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html

забайкальский край

россия

республика бурятия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, забайкальский край, россия, владимир путин, республика бурятия, природный газ