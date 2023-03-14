https://ria.ru/20230314/gaaga-1857717998.html

Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России

Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России - РИА Новости, 14.03.2023

Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России

Россия не признает разбирательств Международного уголовного суда (МУС), на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил пресс секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:16

2023-03-14T11:16

2023-03-14T11:59

россия

международный уголовный суд

в мире

гаага

украина

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148142/03/1481420377_0:418:4896:3172_1920x0_80_0_0_3b358cc97461acdfa1d7726fc397c05b.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия не признает разбирательств Международного уголовного суда (МУС), на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания"."Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся. В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы - даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230313/pravosudie-1857666934.html

россия

гаага

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, международный уголовный суд, в мире, гаага, украина, дмитрий песков