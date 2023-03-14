https://ria.ru/20230314/gaaga-1857717998.html
Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России
Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России - РИА Новости, 14.03.2023
Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России
Россия не признает разбирательств Международного уголовного суда (МУС), на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил пресс секретарь президента РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:16
2023-03-14T11:16
2023-03-14T11:59
россия
международный уголовный суд
в мире
гаага
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия не признает разбирательств Международного уголовного суда (МУС), на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания"."Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся. В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы - даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230313/pravosudie-1857666934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международный уголовный суд, в мире, гаага, украина, дмитрий песков
Россия, Международный уголовный суд, В мире, Гаага, Украина, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал подготовку разбирательств в отношении России
Песков о подготовке МУС к разбирательству в отношении России: Москва не признает этот суд
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия не признает разбирательств Международного уголовного суда (МУС), на Россию его юрисдикция не распространяется, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге
в ближайшее время намерен возбудить два дела о "военных преступлениях" России на Украине
. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на официальные лица, пожелавшие сохранить анонимность. В списке обвинений значатся "нанесение ударов по гражданской инфраструктуре" и "похищение украинских детей и их направление в российские лагеря с целью перевоспитания".
"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся. В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы - даже те, которые мы не признаём, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе", - сказал Песков журналистам.
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