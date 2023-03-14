https://ria.ru/20230314/fsb-1857851328.html

ФСБ потребовала от "Восточной верфи" более миллиарда рублей

ФСБ потребовала от "Восточной верфи" более миллиарда рублей - РИА Новости, 14.03.2023

ФСБ потребовала от "Восточной верфи" более миллиарда рублей

Федеральная служба безопасности РФ подала в арбитражный суд Москвы два иска, в которых требует взыскать в сумме более 1,1 миллиарда рублей с владивостокского АО РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:44

2023-03-14T17:44

2023-03-14T17:44

россия

фсб

восточная верфь

происшествия

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ подала в арбитражный суд Москвы два иска, в которых требует взыскать в сумме более 1,1 миллиарда рублей с владивостокского АО "Восточная верфь", обратившегося ранее в суд с заявлением о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иски ФСБ в размере около 575 миллионов рублей и более 550 миллионов рублей поступили в суд 13 марта, к рассмотрению они пока не приняты. В материалах суда основания исковых требований на данный момент не сообщаются. "Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. В октябре 2022 года предприятие подало в арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Его обоснованность судом пока не проверена. Промсвязьбанк, один из кредиторов "Восточной верфи", просил принять в деле о банкротстве обеспечительные меры в виде запрета любых регистрационных действий со всем недвижимым имуществом предприятия, но суд в декабре это ходатайство отклонил. Ранее источник в отрасли рассказал РИА Новости, что в годовом отчете компании за 2021 год заявлен крупный убыток и нехватка средств для расчета по собственным обязательствам. По данным собеседника агентства, на конец 2021 года отрицательные активы верфи превысили несколько миллиардов рублей. Власти Приморья сообщали, что верфь исполняет действующие коммерческие контракты на строительство судов в соответствии с графиком и готова к исполнению новых заказов.

https://ria.ru/20230228/imuschestvo-1854824318.html

https://ria.ru/20230121/arest-1846438238.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, фсб, восточная верфь, происшествия