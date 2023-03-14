https://ria.ru/20230314/fondy-1857741722.html

СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB

СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB - РИА Новости, 14.03.2023

СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB

Пенсионные фонды по всему миру потеряли "миллионы долларов" в результате краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает американский журнал Newsweek. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:24

2023-03-14T12:24

2023-03-14T12:24

экономика

сша

калифорния

джо байден

дональд трамп

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пенсионные фонды по всему миру потеряли "миллионы долларов" в результате краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает американский журнал Newsweek. "Крах банка Silicon Valley Bank привел к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру", - передает издание. По данным журнала, в обанкротившийся банк инвестировали такие фонды, как Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta. В частности, CalPERS вложил в Silicon Valley Bank 67 миллионов долларов, CalSTRS держал в акциях SVB 11 миллионов долларов, а шведский Alecta инвестировал около 848 миллионов долларов. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.

https://ria.ru/20230311/kriptovalyuta-1857271181.html

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калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, калифорния, джо байден, дональд трамп, федеральная резервная система сша