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СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB - РИА Новости, 14.03.2023
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12:24 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/fondy-1857741722.html
СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB
СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB - РИА Новости, 14.03.2023
СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB
Пенсионные фонды по всему миру потеряли "миллионы долларов" в результате краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает американский журнал Newsweek. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T12:24
2023-03-14T12:24
экономика
сша
калифорния
джо байден
дональд трамп
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пенсионные фонды по всему миру потеряли "миллионы долларов" в результате краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает американский журнал Newsweek. "Крах банка Silicon Valley Bank привел к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру", - передает издание. По данным журнала, в обанкротившийся банк инвестировали такие фонды, как Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta. В частности, CalPERS вложил в Silicon Valley Bank 67 миллионов долларов, CalSTRS держал в акциях SVB 11 миллионов долларов, а шведский Alecta инвестировал около 848 миллионов долларов. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
https://ria.ru/20230311/kriptovalyuta-1857271181.html
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экономика, сша, калифорния, джо байден, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Калифорния, Джо Байден, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
СМИ: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы из-за краха SVB

Newsweek: пенсионные фонды по всему миру потеряли миллионы долларов из-за краха SVB

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Пенсионные фонды по всему миру потеряли "миллионы долларов" в результате краха Silicon Valley Bank (SVB), сообщает американский журнал Newsweek.
"Крах банка Silicon Valley Bank привел к потере миллионов долларов пенсионными фондами по всему миру", - передает издание.
По данным журнала, в обанкротившийся банк инвестировали такие фонды, как Пенсионный фонд государственных служащих Калифорнии (CalPERS), Пенсионный фонд учителей штата Калифорния (CalSTRS), Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS) и шведский пенсионный фонд Alecta.
В частности, CalPERS вложил в Silicon Valley Bank 67 миллионов долларов, CalSTRS держал в акциях SVB 11 миллионов долларов, а шведский Alecta инвестировал около 848 миллионов долларов.
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Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
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