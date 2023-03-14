https://ria.ru/20230314/feyki-1857792245.html

По делу мундепа Горинова о фейках произошла неразбериха с жалобами

По делу мундепа Горинова о фейках произошла неразбериха с жалобами - РИА Новости, 14.03.2023

По делу мундепа Горинова о фейках произошла неразбериха с жалобами

Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с рассмотрения кассационную жалобу защиты муниципального депутата Алексея Горинова на приговор за фейки о... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:57

2023-03-14T14:57

2023-03-14T14:57

происшествия

россия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции снял с рассмотрения кассационную жалобу защиты муниципального депутата Алексея Горинова на приговор за фейки о Вооруженных силах РФ, поскольку сам осужденный также обжаловал решение суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Кассационная жалоба снята с рассмотрения. В ходе судебного заседания выяснилось, что Горинов также подал кассационную жалобу, но суд пока ее не получил. В этой связи было принято такое решение", - рассказал собеседник агентства. Ожидается, что Второй кассационный суд вернется к рассмотрению всех жалоб в течение одного или двух месяцев. Ранее Мещанский суд Москвы признал Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения группой лиц и по мотивам политической ненависти (пункты "а", "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд незначительно снизил это решение – на один месяц, до шести лет и 11 месяцев лишения свободы. По данным следствия, Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина огласили ложные данные о действиях российской армии на заседании совета депутатов. Котеночкина объявлена в розыск, ее дело выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20230314/zakon-1857771208.html

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россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, московский городской суд