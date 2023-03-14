https://ria.ru/20230314/feyk-1857782961.html

В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным

В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным - РИА Новости, 14.03.2023

В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев развеял фейк о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:20

2023-03-14T14:20

2023-03-14T15:12

рамзан кадыров

владимир путин

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857533645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3f09c9e1a1318925bb5a994bfb56ec2.jpg

ГРОЗНЫЙ, 14 мар — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев развеял фейк о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана Кадырова во время встречи с Владимиром Путиным. В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней. При этом четки, в том числе электронные, служат напоминанием. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.

https://ria.ru/20230314/chechentsy-1857775828.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, владимир путин, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня)