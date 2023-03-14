В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным
Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным был не медицинский прибор, а счетчик молитв
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
ГРОЗНЫЙ, 14 мар — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев развеял фейк о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана Кадырова во время встречи с Владимиром Путиным.
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"После встречи Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным некоторые СМИ комментируют предмет на руке главы ЧР, подчеркивая, что он похож на медицинский прибор. Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда", — написал он в Telegram-канале.
В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней. При этом четки, в том числе электронные, служат напоминанием. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.