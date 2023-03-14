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В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным - РИА Новости, 14.03.2023
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14:20 14.03.2023 (обновлено: 15:12 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/feyk-1857782961.html
В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным
В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным - РИА Новости, 14.03.2023
В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев развеял фейк о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:20
2023-03-14T15:12
рамзан кадыров
владимир путин
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев развеял фейк о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана Кадырова во время встречи с Владимиром Путиным. В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней. При этом четки, в том числе электронные, служат напоминанием. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.
https://ria.ru/20230314/chechentsy-1857775828.html
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рамзан кадыров, владимир путин, ахмед дудаев, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Ахмед Дудаев, Чеченская республика (Чечня)
В Чечне развеяли фейк о медицинском приборе у Кадырова на встрече с Путиным

Дудаев: у Кадырова во время встречи с Путиным был не медицинский прибор, а счетчик молитв

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев развеял фейк о медицинском приборе на пальце главы региона Рамзана Кадырова во время встречи с Владимиром Путиным.
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"После встречи Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным некоторые СМИ комментируют предмет на руке главы ЧР, подчеркивая, что он похож на медицинский прибор. Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки — это счетчик молитв, который глава региона носит с собой практически всегда", — написал он в Telegram-канале.
В исламе считается, что тому, кто совершает молитву (салават), Всевышний дарует десять милостей, простит десять грехов и возвеличит его на десять ступеней. При этом четки, в том числе электронные, служат напоминанием. Совершая молитву, мусульмане просят милости не только для себя или родных, но и для всех верующих. Подобные счетчики молитв можно встретить практически у каждого второго жителя Чечни.
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Рамзан КадыровВладимир ПутинАхмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)
 
 
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