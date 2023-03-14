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Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
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16:25 14.03.2023 (обновлено: 16:48 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857822680.html
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин
Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:25
2023-03-14T16:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
улан-удэнский авиационный завод
владимир путин
политика
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими."Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", - сказал Путин."Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", - добавил президент.
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
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россия
улан-удэ
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), улан-удэнский авиационный завод, владимир путин, политика, улан-удэ, республика бурятия
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Улан-Удэнский авиационный завод, Владимир Путин, Политика, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин

Президент Путин: российская финансовая система устояла и укрепилась благодаря действиям ЦБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими.
Путин о повышении экономического суверенитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин заявил о повышении экономического суверенитета России
Вчера, 16:23
"Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", - сказал Путин.
"Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин допустил наличие рисков для экономики в среднесрочной перспективе
Вчера, 16:30
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Улан-Удэнский авиационный заводВладимир ПутинПолитикаУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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