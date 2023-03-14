https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857822680.html
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин
Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:25
2023-03-14T16:25
2023-03-14T16:48
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
улан-удэнский авиационный завод
владимир путин
политика
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими."Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", - сказал Путин."Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", - добавил президент.
https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html
https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), улан-удэнский авиационный завод, владимир путин, политика, улан-удэ, республика бурятия
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Улан-Удэнский авиационный завод, Владимир Путин, Политика, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин
Президент Путин: российская финансовая система устояла и укрепилась благодаря действиям ЦБ
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода
глава государства пообщался с его рабочими.
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"Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", - сказал Путин.
"Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", - добавил президент.
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