https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857822680.html

Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин

Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин - РИА Новости, 14.03.2023

Российская финансовая система устояла благодаря ЦБ, заявил Путин

Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:25

2023-03-14T16:25

2023-03-14T16:48

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

улан-удэнский авиационный завод

владимир путин

политика

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Финансовая система РФ устояла и укрепилась, стала более самостоятельной благодаря действиям ЦБ, правительства РФ и финансовым учреждениям, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода глава государства пообщался с его рабочими."Очень важное обстоятельство – это то, что наша финансовая система устояла благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям", - сказал Путин."Да, у них тоже был сбой, у них было снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением, но она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе и развитие идет уверенно. И это принципиальный вопрос", - добавил президент.

https://ria.ru/20230314/suverenitet-1857820950.html

https://ria.ru/20230314/ekonomika-1857825249.html

россия

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), улан-удэнский авиационный завод, владимир путин, политика, улан-удэ, республика бурятия