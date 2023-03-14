https://ria.ru/20230314/dtp-1857791751.html
В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком - РИА Новости, 14.03.2023
В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
В Заиграевском районе Бурятии водитель совершил наезд на женщину и ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, через два дня его задержали... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:56
2023-03-14T14:56
2023-03-14T14:56
дтп
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости. В Заиграевском районе Бурятии водитель совершил наезд на женщину и ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, через два дня его задержали полицейские, сообщила пресс-служба регионального МВД. По данным ведомства, 2 марта около 18.50 (13.00 мск) водитель неустановленного автомобиля белого цвета на улице Трактовой в поселке Онохой совершил наезд на женщину и 6-летнюю девочку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся. Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. "Не остановившись и не оказав медицинской помощи пострадавшим, а также не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, автомобилист продолжил движение. В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан полицейскими", - говорится в сообщении. По словам виновника ДТП, он покинул место происшествия, потому что "испугался ответственности". По данным полиции, в сентябре 2022 года сотрудники ГИБДД уже задерживали его за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, за что мужчина был привлечен к административной ответственности. Несмотря на это, он снова сел за руль. Отмечается, что мужчина заключен под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
https://ria.ru/20230314/dtp-1857742428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, авто, заиграевский район, гибдд мвд рф, россия, республика бурятия
ДТП, Происшествия, Авто, Заиграевский район, ГИБДД МВД РФ, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком
В поселке Онохой в Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком и уехал
УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости.
В Заиграевском районе Бурятии водитель совершил наезд на женщину и ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, через два дня его задержали полицейские, сообщила
пресс-служба регионального МВД.
По данным ведомства, 2 марта около 18.50 (13.00 мск) водитель неустановленного автомобиля белого цвета на улице Трактовой в поселке Онохой совершил наезд на женщину и 6-летнюю девочку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся. Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу.
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"Не остановившись и не оказав медицинской помощи пострадавшим, а также не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, автомобилист продолжил движение. В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан полицейскими", - говорится в сообщении.
По словам виновника ДТП, он покинул место происшествия, потому что "испугался ответственности". По данным полиции, в сентябре 2022 года сотрудники ГИБДД
уже задерживали его за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, за что мужчина был привлечен к административной ответственности. Несмотря на это, он снова сел за руль.
Отмечается, что мужчина заключен под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
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