https://ria.ru/20230314/dtp-1857791751.html

В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком

В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком - РИА Новости, 14.03.2023

В Бурятии водитель сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком

В Заиграевском районе Бурятии водитель совершил наезд на женщину и ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, через два дня его задержали... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:56

2023-03-14T14:56

2023-03-14T14:56

дтп

происшествия

авто

заиграевский район

гибдд мвд рф

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 14 мар – РИА Новости. В Заиграевском районе Бурятии водитель совершил наезд на женщину и ребенка, переходивших дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, через два дня его задержали полицейские, сообщила пресс-служба регионального МВД. По данным ведомства, 2 марта около 18.50 (13.00 мск) водитель неустановленного автомобиля белого цвета на улице Трактовой в поселке Онохой совершил наезд на женщину и 6-летнюю девочку, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся. Пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. "Не остановившись и не оказав медицинской помощи пострадавшим, а также не сообщив о случившемся в правоохранительные органы, автомобилист продолжил движение. В результате оперативных мероприятий скрывшийся мужчина спустя два дня был задержан полицейскими", - говорится в сообщении. По словам виновника ДТП, он покинул место происшествия, потому что "испугался ответственности". По данным полиции, в сентябре 2022 года сотрудники ГИБДД уже задерживали его за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, за что мужчина был привлечен к административной ответственности. Несмотря на это, он снова сел за руль. Отмечается, что мужчина заключен под стражу и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч. 2 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

https://ria.ru/20230314/dtp-1857742428.html

https://ria.ru/20230313/sud-1857547358.html

заиграевский район

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дтп, происшествия, авто, заиграевский район, гибдд мвд рф, россия, республика бурятия