https://ria.ru/20230314/drony-1857810394.html
Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны
Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны - РИА Новости, 14.03.2023
Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны
Кировский район Донецка подвергся бомбардировке украинским ударным дроном, а после в районе появился второй дрон, ожидавший скорую или спасателей, направленных... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:56
2023-03-14T15:56
2023-03-14T15:56
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
кировский район
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Кировский район Донецка подвергся бомбардировке украинским ударным дроном, а после в районе появился второй дрон, ожидавший скорую или спасателей, направленных на оказание помощи раненому, сообщил корреспонденту РИА Новости местный житель Сергей. В районе полудня в Кировском районе Донецка украинский беспилотник произвел бомбометание по мирным жителям, в результате чего был ранен мужчина. "Набирали воду, услышали дрон. А я как раз заносил воду уже в подъезд. Выхожу из подъезда и говорю: "Дрон!" И увидел, что он заряжен двумя гранатами. Сразу же одна и падает. Но половина (очереди) уже забежала в дом когда я крикнул. А дедушка стоял там набирал воду. Там еще три человека было. Ранило дедушку. Но вторая, я думаю, что в машину (с водой попала – ред.). Потому что я смотрел потом - одна только яма. Наверное, в машину попала. Машина поехала. Вода льется. Наверное посекло", - сказал очевидец. После того как первый ударный дрон улетел, прилетел второй. Кировский район Донецка систематически подвергается украинским атакам при помощи квадрокоптеров.
https://ria.ru/20230314/ataka-1857783969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Кировский район
Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны
Житель Донецка: украинские дроны атакуют парами, выслеживая приезжающие к раненым скорые
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Кировский район Донецка подвергся бомбардировке украинским ударным дроном, а после в районе появился второй дрон, ожидавший скорую или спасателей, направленных на оказание помощи раненому, сообщил корреспонденту РИА Новости местный житель Сергей.
В районе полудня в Кировском районе Донецка украинский беспилотник произвел бомбометание по мирным жителям, в результате чего был ранен мужчина.
Число раненных при атаке дрона на Донецк выросло до трех
"Набирали воду, услышали дрон. А я как раз заносил воду уже в подъезд. Выхожу из подъезда и говорю: "Дрон!" И увидел, что он заряжен двумя гранатами. Сразу же одна и падает. Но половина (очереди) уже забежала в дом когда я крикнул. А дедушка стоял там набирал воду. Там еще три человека было. Ранило дедушку. Но вторая, я думаю, что в машину (с водой попала – ред.). Потому что я смотрел потом - одна только яма. Наверное, в машину попала. Машина поехала. Вода льется. Наверное посекло", - сказал очевидец.
После того как первый ударный дрон улетел, прилетел второй.
«
"Минут через 15 прилетает новый. Но вдалеке. Стоял, видно, ждал скорой помощи. Думали, что приедет. Они видели, что дедушка ранен и упал. Ему посекло ноги. Видно, (второй дрон – ред.) прилетел и ждал скорую помощь или того, кто будет помогать. Но мы успели затащить его в подъезд", - подытожил Сергей.
Кировский район Донецка систематически подвергается украинским атакам при помощи квадрокоптеров.
При обстреле Донецка пострадал мирный житель