https://ria.ru/20230314/drony-1857810394.html

Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны

Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны - РИА Новости, 14.03.2023

Житель Донецка рассказал, как атакуют украинские дроны

Кировский район Донецка подвергся бомбардировке украинским ударным дроном, а после в районе появился второй дрон, ожидавший скорую или спасателей, направленных... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:56

2023-03-14T15:56

2023-03-14T15:56

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

кировский район

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Кировский район Донецка подвергся бомбардировке украинским ударным дроном, а после в районе появился второй дрон, ожидавший скорую или спасателей, направленных на оказание помощи раненому, сообщил корреспонденту РИА Новости местный житель Сергей. В районе полудня в Кировском районе Донецка украинский беспилотник произвел бомбометание по мирным жителям, в результате чего был ранен мужчина. "Набирали воду, услышали дрон. А я как раз заносил воду уже в подъезд. Выхожу из подъезда и говорю: "Дрон!" И увидел, что он заряжен двумя гранатами. Сразу же одна и падает. Но половина (очереди) уже забежала в дом когда я крикнул. А дедушка стоял там набирал воду. Там еще три человека было. Ранило дедушку. Но вторая, я думаю, что в машину (с водой попала – ред.). Потому что я смотрел потом - одна только яма. Наверное, в машину попала. Машина поехала. Вода льется. Наверное посекло", - сказал очевидец. После того как первый ударный дрон улетел, прилетел второй. Кировский район Донецка систематически подвергается украинским атакам при помощи квадрокоптеров.

https://ria.ru/20230314/ataka-1857783969.html

https://ria.ru/20230314/obstrel-1857780617.html

донецк

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, кировский район