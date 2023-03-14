https://ria.ru/20230314/dozhd-1857794469.html
Журналистку "Дождя"* не пустили в Грузию
Журналистку "Дождя"* не пустили в Грузию - РИА Новости, 14.03.2023
Журналистку "Дождя"* не пустили в Грузию
Журналистку "Дождя"* (признан в РФ иноагентом) Александру Шведченко не впустили в Грузию без объяснения причин, сообщила руководитель информационной службы и... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:06
2023-03-14T15:06
2023-03-14T15:07
филипп дзядко
грузия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Журналистку "Дождя"* (признан в РФ иноагентом) Александру Шведченко не впустили в Грузию без объяснения причин, сообщила руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов). Ранее журналиста и писателя Филиппа Дзядко - брата главного редактора "Дождя"* - не пустили в Грузию. "Журналистку "Дождя"* Александру Шведченко не впустили в Грузию. Без объяснения причин. Сейчас ведут ее на обратный самолет", - написала в Telegram-канале Котрикадзе**. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала. Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года. * СМИ, выполняющее функции иноагента* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837314889.html
https://ria.ru/20221206/dozhd-1836613553.html
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филипп дзядко, грузия
Журналистку "Дождя"* не пустили в Грузию
Журналистку "Дождя" Шведченко без объяснения причин не пустили в Грузию
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Журналистку "Дождя"* (признан в РФ иноагентом) Александру Шведченко не впустили в Грузию без объяснения причин, сообщила
руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** (внесена в реестр физлиц-иноагентов).
Ранее журналиста и писателя Филиппа Дзядко
- брата главного редактора "Дождя"* - не пустили в Грузию.
В ЕК назвали закрытие "Дождя"* в Латвии национальным решением
"Журналистку "Дождя"* Александру Шведченко не впустили в Грузию. Без объяснения причин. Сейчас ведут ее на обратный самолет", - написала в Telegram-канале Котрикадзе**.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию "Дождя"*
Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
* *Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента
В ЕК назвали закрытие "Дождя"* в Латвии национальным решением