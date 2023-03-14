https://ria.ru/20230314/donetsk-1857782344.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 13.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:18

2023-03-14T14:18

2023-03-14T14:27

специальная военная операция на украине

происшествия

кировский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1854000780_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_a6010b60ba5e7f8267fdbad2f0b60c87.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230314/obstrel-1857780617.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк