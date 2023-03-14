Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник СЦКК ДНР у воронки от разорвавшегося снаряда РСЗО, упавшего в Ворошиловском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.