https://ria.ru/20230314/donetsk-1857772452.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, кроме того, во вторник снарядами калибра 122... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:43

2023-03-14T13:43

2023-03-14T13:43

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857325219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_770477c89280b48432cbe44f64cc1c6d.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, кроме того, во вторник снарядами калибра 122 миллиметра была обстреляна Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 12.40 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка. По данным ведомства, в 6.20 утра вторника четыре снаряда такого же калибра были выпущены по Никитовскому району Горловки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в телеграм-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857717066.html

https://ria.ru/20230314/volnovakha-1857724857.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, сцкк, происшествия