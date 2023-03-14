Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857772452.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 14.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, кроме того, во вторник снарядами калибра 122... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:43
2023-03-14T13:43
донецк
горловка
донецкая народная республика
стирол
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857325219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_770477c89280b48432cbe44f64cc1c6d.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, кроме того, во вторник снарядами калибра 122 миллиметра была обстреляна Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. В 12.40 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка. По данным ведомства, в 6.20 утра вторника четыре снаряда такого же калибра были выпущены по Никитовскому району Горловки. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в телеграм-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857717066.html
https://ria.ru/20230314/volnovakha-1857724857.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857325219_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_86c0a968189a5f9279aab891f5629430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНа месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, кроме того, во вторник снарядами калибра 122 миллиметра была обстреляна Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Донецк борется и обязательно победит, заявил мэр
Вчера, 11:13
В 12.40 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.
По данным ведомства, в 6.20 утра вторника четыре снаряда такого же калибра были выпущены по Никитовскому району Горловки.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Ракеты попали в супермаркет: ВСУ обстреляли Волноваху
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала