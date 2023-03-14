Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНа месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка семь снарядов калибра 155 и 122 миллиметра, кроме того, во вторник снарядами калибра 122 миллиметра была обстреляна Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
В 12.40 украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка.
По данным ведомства, в 6.20 утра вторника четыре снаряда такого же калибра были выпущены по Никитовскому району Горловки.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в телеграм-канале ведомства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.