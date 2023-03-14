https://ria.ru/20230314/donetsk-1857698036.html

Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр

Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023

Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр

Коммунальным службам Донецка не хватает сотрудников, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:35

2023-03-14T09:35

2023-03-14T09:35

в мире

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Коммунальным службам Донецка не хватает сотрудников, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "Людей не хватает, безусловно. Их не может хватать, потому что девять лет войны – кто-то состарился и ушел на заслуженный отдых, кто-то мобилизован, кто-то выехал, кто-то ранен, кто-то погиб. У нас есть проблема с трудовым ресурсом. Укомплектованность низкая ввиду объективных причин", - заявил Кулемзин агентству.

https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html

донецк

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)