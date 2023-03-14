https://ria.ru/20230314/donetsk-1857698036.html
Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр
Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр
Коммунальным службам Донецка не хватает сотрудников, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:35
2023-03-14T09:35
2023-03-14T09:35
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Коммунальным службам Донецка не хватает сотрудников, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин. "Людей не хватает, безусловно. Их не может хватать, потому что девять лет войны – кто-то состарился и ушел на заслуженный отдых, кто-то мобилизован, кто-то выехал, кто-то ранен, кто-то погиб. У нас есть проблема с трудовым ресурсом. Укомплектованность низкая ввиду объективных причин", - заявил Кулемзин агентству.
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857690229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк)
В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Городским службам в Донецке не хватает людей, заявил мэр
Мэр Донецка Кулемзин: городским службам не хватает людей
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Коммунальным службам Донецка не хватает сотрудников, заявил РИА Новости мэр города Алексей Кулемзин.
"Людей не хватает, безусловно. Их не может хватать, потому что девять лет войны – кто-то состарился и ушел на заслуженный отдых, кто-то мобилизован, кто-то выехал, кто-то ранен, кто-то погиб. У нас есть проблема с трудовым ресурсом. Укомплектованность низкая ввиду объективных причин", - заявил Кулемзин агентству.
Труженики Донецка заслужили особый статус, считает мэр города