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Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь
Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь - РИА Новости, 14.03.2023
Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь
Мэр Донецка Алексей Кулезмин считает, что мирная жизнь вернется в город до нового года, но никто не знает какого. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:02
2023-03-14T07:02
2023-03-14T07:02
специальная военная операция на украине
донецк
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулезмин считает, что мирная жизнь вернется в город до нового года, но никто не знает какого. "Есть очень четкий ответ. На войне сложно, но шутить и петь песни не запрещается. Я вам скажу: до нового года все будет хорошо. Единственное, что никто не скажет до какого", - ответил Кулемзин на вопрос РИА Новости, когда мирная жизнь вернется в Донецк.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Безопасность
Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь
Мэр Кулезмин: мирная жизнь вернется в Донецк до нового года, но никто не знает какого
ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулезмин считает, что мирная жизнь вернется в город до нового года, но никто не знает какого.
"Есть очень четкий ответ. На войне сложно, но шутить и петь песни не запрещается. Я вам скажу: до нового года все будет хорошо. Единственное, что никто не скажет до какого", - ответил Кулемзин на вопрос РИА Новости, когда мирная жизнь вернется в Донецк.