https://ria.ru/20230314/donetsk-1857685644.html

Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь

Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь - РИА Новости, 14.03.2023

Мэр Донецка предположил, когда в город вернется мирная жизнь

Мэр Донецка Алексей Кулезмин считает, что мирная жизнь вернется в город до нового года, но никто не знает какого. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:02

2023-03-14T07:02

2023-03-14T07:02

специальная военная операция на украине

донецк

безопасность

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулезмин считает, что мирная жизнь вернется в город до нового года, но никто не знает какого. "Есть очень четкий ответ. На войне сложно, но шутить и петь песни не запрещается. Я вам скажу: до нового года все будет хорошо. Единственное, что никто не скажет до какого", - ответил Кулемзин на вопрос РИА Новости, когда мирная жизнь вернется в Донецк.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецк, безопасность