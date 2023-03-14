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Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения - РИА Новости, 14.03.2023
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06:09 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857683424.html
Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения
Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения - РИА Новости, 14.03.2023
Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения
Идея восстановления ж/д сообщения Донецка с другими городами разрабатывается, но ее воплощению мешает сложная ситуация с безопасностью, заявил мэр города... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:09
2023-03-14T06:09
общество
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Идея восстановления ж/д сообщения Донецка с другими городами разрабатывается, но ее воплощению мешает сложная ситуация с безопасностью, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Разрабатывается идея восстановления железнодорожного сообщения, но все упирается в вопросы безопасности", - заявил Кулемзин РИА Новости. По его словам, за девять лет жизни в боевых условиях Донецк научился спокойствию, но бравада – то есть запуск железнодорожного сообщения исключительно для "галочки" и чтобы показать свою храбрость – не нужна. "Железнодорожный вокзал – цель большая, неповоротливая. Цель, которую укрыть невозможно. Мы девять лет в этом находимся, и какая-то бравада нам ни к чему. Спокойствие – да, надо сохранять, но шапками HIMARS не закидать", - пояснил он.
https://ria.ru/20230314/chest-1857681319.html
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общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Общество, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения

Мэр Донецка Кулемзин: идея восстановления железнодорожного сообщения разрабатывается

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный мост
Железнодорожный мост - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железнодорожный мост. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Идея восстановления ж/д сообщения Донецка с другими городами разрабатывается, но ее воплощению мешает сложная ситуация с безопасностью, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Разрабатывается идея восстановления железнодорожного сообщения, но все упирается в вопросы безопасности", - заявил Кулемзин РИА Новости.
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По его словам, за девять лет жизни в боевых условиях Донецк научился спокойствию, но бравада – то есть запуск железнодорожного сообщения исключительно для "галочки" и чтобы показать свою храбрость – не нужна.
"Железнодорожный вокзал – цель большая, неповоротливая. Цель, которую укрыть невозможно. Мы девять лет в этом находимся, и какая-то бравада нам ни к чему. Спокойствие – да, надо сохранять, но шапками HIMARS не закидать", - пояснил он.
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ОбществоДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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