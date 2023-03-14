https://ria.ru/20230314/donetsk-1857683424.html

Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения

Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения - РИА Новости, 14.03.2023

Мэр Донецка рассказал о планах восстановления ж/д сообщения

Идея восстановления ж/д сообщения Донецка с другими городами разрабатывается, но ее воплощению мешает сложная ситуация с безопасностью, заявил мэр города... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T06:09

2023-03-14T06:09

2023-03-14T06:09

общество

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Идея восстановления ж/д сообщения Донецка с другими городами разрабатывается, но ее воплощению мешает сложная ситуация с безопасностью, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Разрабатывается идея восстановления железнодорожного сообщения, но все упирается в вопросы безопасности", - заявил Кулемзин РИА Новости. По его словам, за девять лет жизни в боевых условиях Донецк научился спокойствию, но бравада – то есть запуск железнодорожного сообщения исключительно для "галочки" и чтобы показать свою храбрость – не нужна. "Железнодорожный вокзал – цель большая, неповоротливая. Цель, которую укрыть невозможно. Мы девять лет в этом находимся, и какая-то бравада нам ни к чему. Спокойствие – да, надо сохранять, но шапками HIMARS не закидать", - пояснил он.

https://ria.ru/20230314/chest-1857681319.html

https://ria.ru/20230314/transport-1857682287.html

донецк

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общество, донецк, алексей кулемзин (донецк)