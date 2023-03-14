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За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр
За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:06
2023-03-14T04:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Статистика нам говорит, сколько военных объектов разрушено. Ну, было в статистике несколько лет назад, что повреждено военное училище. И то - сомнительно, насколько это военный объект", - заявил Кулемзин. Все остальные цели украинских артиллеристов - это "жилые дома, частные, многоквартирные, школы, садики, больницы, торговые центры, рынки", отметил он.
https://ria.ru/20230314/mirnye-1857678094.html
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происшествия, донецк, россия, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр

Кулемзин: за девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкИконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Иконы в доме, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Статистика нам говорит, сколько военных объектов разрушено. Ну, было в статистике несколько лет назад, что повреждено военное училище. И то - сомнительно, насколько это военный объект", - заявил Кулемзин.
Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Мэр Донецка рассказал о подразделениях ВСУ, обстреливающих только мирных
Вчера, 03:13
Все остальные цели украинских артиллеристов - это "жилые дома, частные, многоквартирные, школы, садики, больницы, торговые центры, рынки", отметил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкРоссияУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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