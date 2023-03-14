https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр
За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты,... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:06
2023-03-14T04:06
2023-03-14T04:06
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Статистика нам говорит, сколько военных объектов разрушено. Ну, было в статистике несколько лет назад, что повреждено военное училище. И то - сомнительно, насколько это военный объект", - заявил Кулемзин. Все остальные цели украинских артиллеристов - это "жилые дома, частные, многоквартирные, школы, садики, больницы, торговые центры, рынки", отметил он.
https://ria.ru/20230314/mirnye-1857678094.html
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происшествия, донецк, россия, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр
Кулемзин: за девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Статистика нам говорит, сколько военных объектов разрушено. Ну, было в статистике несколько лет назад, что повреждено военное училище. И то - сомнительно, насколько это военный объект", - заявил Кулемзин.
Мэр Донецка рассказал о подразделениях ВСУ, обстреливающих только мирных
Все остальные цели украинских артиллеристов - это "жилые дома, частные, многоквартирные, школы, садики, больницы, торговые центры, рынки", отметил он.