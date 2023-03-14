https://ria.ru/20230314/donetsk-1857679519.html

За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр

За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр - РИА Новости, 14.03.2023

За годы обстрелов Донецка пострадал только один военный объект, заявил мэр

За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты,... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:06

2023-03-14T04:06

2023-03-14T04:06

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

россия

украина

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. За девять лет обстрелов Донецка пострадал только один условно военный объект, все остальное время со стороны Украины обстреливаются только мирные объекты, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Статистика нам говорит, сколько военных объектов разрушено. Ну, было в статистике несколько лет назад, что повреждено военное училище. И то - сомнительно, насколько это военный объект", - заявил Кулемзин. Все остальные цели украинских артиллеристов - это "жилые дома, частные, многоквартирные, школы, садики, больницы, торговые центры, рынки", отметил он.

https://ria.ru/20230314/mirnye-1857678094.html

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происшествия, донецк, россия, украина, алексей кулемзин (донецк)