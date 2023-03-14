https://ria.ru/20230314/donbass-1857820570.html
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса - РИА Новости, 14.03.2023
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса
Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:37
россия
донбасс
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_96ada37a7b5aca56a2d553b3d4345ef0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, владимир путин, в мире
Россия, Донбасс, Владимир Путин, В мире
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса
Путин заявил, что Россия уговаривала партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем
УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
В Донбассе завершили работу над фильмом о защите русской культуры