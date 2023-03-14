https://ria.ru/20230314/donbass-1857820570.html

Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса

Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса - РИА Новости, 14.03.2023

Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса

Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:22

2023-03-14T16:22

2023-03-14T16:37

россия

донбасс

владимир путин

в мире

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донбасс, владимир путин, в мире