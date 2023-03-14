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Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса - РИА Новости, 14.03.2023
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16:22 14.03.2023 (обновлено: 16:37 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/donbass-1857820570.html
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса - РИА Новости, 14.03.2023
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса
Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:22
2023-03-14T16:37
россия
донбасс
владимир путин
в мире
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
https://ria.ru/20230309/donbass-1856810847.html
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россия, донбасс, владимир путин, в мире
Россия, Донбасс, Владимир Путин, В мире
Путин напомнил, что Запад обманывал Россию по теме Донбасса

Путин заявил, что Россия уговаривала партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они нас обманывали и водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса, сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говоря, и все это привело к сегодняшней ситуации", - сказал Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.
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РоссияДонбассВладимир ПутинВ мире
 
 
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