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Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска - РИА Новости, 14.03.2023
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14:42 14.03.2023 (обновлено: 14:43 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/dollary-1857787147.html
Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска
Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска - РИА Новости, 14.03.2023
Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска допускает, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:42
2023-03-14T14:43
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сша
олег дерипаска
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска допускает, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота. Накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, который предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году, в своем Twitter-аккаунте порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов, поскольку прогнозирует "жесткую посадку" экономики США. Дерипаска опубликовал ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
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доллар, евро, юань, в мире, сша, олег дерипаска, экономика, валюта
Доллар, евро, Юань, В мире, США, Олег Дерипаска, Экономика, Валюта
Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска

Бизнесмен Дерипаска: пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать юани

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска допускает, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота.
Накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, который предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году, в своем Twitter-аккаунте порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов, поскольку прогнозирует "жесткую посадку" экономики США. Дерипаска опубликовал ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business.
«
"Если веселый инвестор окажется прав даже на 10%, то, кажется, пришло время очень-очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота", - сопроводил пост Дерипаска.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков.
Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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