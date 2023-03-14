https://ria.ru/20230314/dollary-1857787147.html

Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска

Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска - РИА Новости, 14.03.2023

Пришло время очень быстро продавать доллары, считает Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска допускает, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:42

2023-03-14T14:42

2023-03-14T14:43

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска допускает, что пришло время очень быстро продавать доллары и покупать немного евро и гораздо больше юаней и золота. Накануне финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, который предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году, в своем Twitter-аккаунте порекомендовал покупать больше золота, серебра и биткоинов, поскольку прогнозирует "жесткую посадку" экономики США. Дерипаска опубликовал ссылку на интервью Кийосаки телеканалу Fox Business. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Президент США Джо Байден в понедельник в связи с ситуацией вокруг SVB заверил, что банковская система страны остается в безопасности, выразил уверенность, что налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся банков, а все депозиты вкладчиков будут в сохранности. Однако он предупредил, что инвесторы этих банков потеряют деньги, поскольку осознанно шли на риск. Вину за сложившуюся ситуацию Байден традиционно возложил на экс-президента Дональда Трампа, а руководства обанкротившихся банков пообещал уволить.

https://ria.ru/20230314/ssha-1857737531.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

доллар, евро, юань, в мире, сша, олег дерипаска, экономика, валюта