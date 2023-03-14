https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html

Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос

Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос - РИА Новости, 14.03.2023

Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос

Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:54

2023-03-14T14:54

2023-03-14T15:01

индонезия

йемен

сирия

сша

россия

экономика

в мире

доллар

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало проведенное швейцарской Gallup International Association глобальное исследование. "В Индонезии 64% (граждан) верят в утрату долларом мирового лидерства в ближайшие 25 лет", - приводит Gallup International полученные результаты. Следующими за Индонезией идут Йемен (61%) и Сирия (59%). Интересно, что в России в крах доллара верят чуть меньше половины респондентов (49%), тогда как в самих США их доля даже больше - 51%. Меньше всего верят в потерю долларом своей позиции в Индии (41%). Исследование проводилось в 64 крупнейших странах мира за исключением Китая. Оно состоялось впервые, поэтому отследить динамику изменения восприятия доллара пока невозможно.

https://ria.ru/20230314/dollary-1857787147.html

индонезия

йемен

сирия

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индонезия, йемен, сирия, сша, россия, экономика, в мире, доллар, доллары