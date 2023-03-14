https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос - РИА Новости, 14.03.2023
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:54
2023-03-14T14:54
2023-03-14T15:01
индонезия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало проведенное швейцарской Gallup International Association глобальное исследование. "В Индонезии 64% (граждан) верят в утрату долларом мирового лидерства в ближайшие 25 лет", - приводит Gallup International полученные результаты. Следующими за Индонезией идут Йемен (61%) и Сирия (59%). Интересно, что в России в крах доллара верят чуть меньше половины респондентов (49%), тогда как в самих США их доля даже больше - 51%. Меньше всего верят в потерю долларом своей позиции в Индии (41%). Исследование проводилось в 64 крупнейших странах мира за исключением Китая. Оно состоялось впервые, поэтому отследить динамику изменения восприятия доллара пока невозможно.
https://ria.ru/20230314/dollary-1857787147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, йемен, сирия, сша, россия, экономика, в мире, доллар, доллары
Индонезия, Йемен, Сирия, США, Россия, Экономика, В мире, Доллар, доллары
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
Gallup International Association: американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне