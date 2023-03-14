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Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос - РИА Новости, 14.03.2023
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14:54 14.03.2023 (обновлено: 15:01 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос - РИА Новости, 14.03.2023
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос
Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:54
2023-03-14T15:01
индонезия
йемен
сирия
сша
россия
экономика
в мире
доллар
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало проведенное швейцарской Gallup International Association глобальное исследование. "В Индонезии 64% (граждан) верят в утрату долларом мирового лидерства в ближайшие 25 лет", - приводит Gallup International полученные результаты. Следующими за Индонезией идут Йемен (61%) и Сирия (59%). Интересно, что в России в крах доллара верят чуть меньше половины респондентов (49%), тогда как в самих США их доля даже больше - 51%. Меньше всего верят в потерю долларом своей позиции в Индии (41%). Исследование проводилось в 64 крупнейших странах мира за исключением Китая. Оно состоялось впервые, поэтому отследить динамику изменения восприятия доллара пока невозможно.
https://ria.ru/20230314/dollary-1857787147.html
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индонезия, йемен, сирия, сша, россия, экономика, в мире, доллар, доллары
Индонезия, Йемен, Сирия, США, Россия, Экономика, В мире, Доллар, доллары
Американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне, показал опрос

Gallup International Association: американцы верят в кризис доллара больше, чем россияне

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Индонезия заняла первое место по доле граждан, считающих, что через четверть века американский доллар перестанет быть ведущей мировой валютой, показало проведенное швейцарской Gallup International Association глобальное исследование.
"В Индонезии 64% (граждан) верят в утрату долларом мирового лидерства в ближайшие 25 лет", - приводит Gallup International полученные результаты. Следующими за Индонезией идут Йемен (61%) и Сирия (59%).
Интересно, что в России в крах доллара верят чуть меньше половины респондентов (49%), тогда как в самих США их доля даже больше - 51%.
Меньше всего верят в потерю долларом своей позиции в Индии (41%).
Исследование проводилось в 64 крупнейших странах мира за исключением Китая. Оно состоялось впервые, поэтому отследить динамику изменения восприятия доллара пока невозможно.
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