https://ria.ru/20230314/dobrovoltsy-1857701392.html

Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев

Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев - РИА Новости, 14.03.2023

Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев

Инструкторы отряда спецназначения "Викинг" в ДНР проводят обучение добровольцев в составе штурмующих групп, их готовят с учетом современной специфики ведения... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:54

2023-03-14T09:54

2023-03-14T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857705363_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_215ec020b72930af92efc1d0f52ae6b9.png

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Инструкторы отряда спецназначения "Викинг" в ДНР проводят обучение добровольцев в составе штурмующих групп, их готовят с учетом современной специфики ведения боевых действий и в обстановке, приближенной к ожидающей на фронте, передает корреспондент РИА Новости. "Мы стараемся создать приблизительные условия, в которых человек это почувствует во время обучения: стреляем рядом с ним, взрываем взрыв-пакеты, чтобы они чувствовали хотя бы приблизительно, каково им будет в реальных обстоятельствах", - сообщил инструктор отряда специального назначения "Викинг". Ранее в отряде рассказывали РИА Новости, что готовят добровольцев со всей России. Обучение проводят инструкторы, имеющие обширный опыт боевых действий, они рассказывают об основах боевой подготовки и первой помощи.

https://ria.ru/20230307/dobrovoltsy-1856399022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обучение добровольцев инструкторами отряда "Викинг" в ДНР Инструкторы отряда "Викинг" в ДНР обучают добровольцев со всей России с учетом современной специфики боевых действий, передает корреспондент РИА Новости 2023-03-14T09:54 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия