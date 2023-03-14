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Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:54 14.03.2023 (обновлено: 10:28 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/dobrovoltsy-1857701392.html
Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев
Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев - РИА Новости, 14.03.2023
Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев
Инструкторы отряда спецназначения "Викинг" в ДНР проводят обучение добровольцев в составе штурмующих групп, их готовят с учетом современной специфики ведения... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:54
2023-03-14T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Инструкторы отряда спецназначения "Викинг" в ДНР проводят обучение добровольцев в составе штурмующих групп, их готовят с учетом современной специфики ведения боевых действий и в обстановке, приближенной к ожидающей на фронте, передает корреспондент РИА Новости. "Мы стараемся создать приблизительные условия, в которых человек это почувствует во время обучения: стреляем рядом с ним, взрываем взрыв-пакеты, чтобы они чувствовали хотя бы приблизительно, каково им будет в реальных обстоятельствах", - сообщил инструктор отряда специального назначения "Викинг". Ранее в отряде рассказывали РИА Новости, что готовят добровольцев со всей России. Обучение проводят инструкторы, имеющие обширный опыт боевых действий, они рассказывают об основах боевой подготовки и первой помощи.
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россия
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Дарья Буймова
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Обучение добровольцев инструкторами отряда "Викинг" в ДНР
Инструкторы отряда "Викинг" в ДНР обучают добровольцев со всей России с учетом современной специфики боевых действий, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Спецназ готовит в ДНР штурмовиков-добровольцев

Инструкторы отряда спецназначения "Викинг" в ДНР проводят обучение добровольцев

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Инструкторы отряда спецназначения "Викинг" в ДНР проводят обучение добровольцев в составе штурмующих групп, их готовят с учетом современной специфики ведения боевых действий и в обстановке, приближенной к ожидающей на фронте, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы стараемся создать приблизительные условия, в которых человек это почувствует во время обучения: стреляем рядом с ним, взрываем взрыв-пакеты, чтобы они чувствовали хотя бы приблизительно, каково им будет в реальных обстоятельствах", - сообщил инструктор отряда специального назначения "Викинг".
Ранее в отряде рассказывали РИА Новости, что готовят добровольцев со всей России. Обучение проводят инструкторы, имеющие обширный опыт боевых действий, они рассказывают об основах боевой подготовки и первой помощи.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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