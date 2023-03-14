https://ria.ru/20230314/diskreditatsiya-1857838101.html

Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду

Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду - РИА Новости, 14.03.2023

Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:06

2023-03-14T17:06

2023-03-14T17:06

специальная военная операция на украине

россия

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос агентства. Во вторник закон приняла Госдума. Документом ужесточается наказание за дискредитацию ВС РФ (280.3 УК РФ – Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния. Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html

https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html

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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество