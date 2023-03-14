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Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду - РИА Новости, 14.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/diskreditatsiya-1857838101.html
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду - РИА Новости, 14.03.2023
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:06
специальная военная операция на украине
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос агентства. Во вторник закон приняла Госдума. Документом ужесточается наказание за дискредитацию ВС РФ (280.3 УК РФ – Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния. Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду

Клишас: Совфед рассмотрит поправки в УК о дискредитации участников спецоперации в среду

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Заседание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос агентства. Во вторник закон приняла Госдума.
Лидер группы Ногу свело! Максим Покровский - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
13 марта, 17:25
Документом ужесточается наказание за дискредитацию ВС РФ (280.3 УК РФ – Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.
Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО
1 марта, 14:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
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