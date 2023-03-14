https://ria.ru/20230314/diskreditatsiya-1857838101.html
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду - РИА Новости, 14.03.2023
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:06
2023-03-14T17:06
специальная военная операция на украине
россия
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776556929_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_1a050ef2072ed1c81a3aa58f058d0454.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос агентства. Во вторник закон приняла Госдума. Документом ужесточается наказание за дискредитацию ВС РФ (280.3 УК РФ – Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния. Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230313/pokrovskiy-1857599687.html
https://ria.ru/20230301/popravki-1855109859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776556929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7c1cf8f32168860987e22daa4e8a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
Совфед рассмотрит поправки о дискредитации участников спецоперации в среду
Клишас: Совфед рассмотрит поправки в УК о дискредитации участников спецоперации в среду
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос агентства. Во вторник закон приняла Госдума
.
Лидеру рок-группы "Ногу свело!" грозит штраф за дискредитацию ВС России
Документом ужесточается наказание за дискредитацию ВС РФ (280.3 УК РФ – Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).
Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.
Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Песков ответил на вопрос об ответственности за дискредитацию участников СВО