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Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США - РИА Новости, 14.03.2023
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07:02 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/desantis-1857685497.html
Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США
Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США - РИА Новости, 14.03.2023
Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США
Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:02
2023-03-14T07:02
в мире
сша
украина
киев
рон десантис
джо байден
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США, сообщает телеканал Fox News. Ранее газета Washington Post сообщала, что Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. "В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов,.. дальнейшее вмешательство в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", - приводит телеканал слова Десантиса. По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом. Десантис также добавил, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украина проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
https://ria.ru/20230313/ssha-1857669124.html
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в мире, сша, украина, киев, рон десантис, джо байден, эммануэль макрон, f-16
В мире, США, Украина, Киев, Рон Десантис, Джо Байден, Эммануэль Макрон, F-16
Десантис не считает вовлеченность в украинский конфликт нацинтересом США

FN: республиканец Десантис не считает участие в конфликте на Украине нацинтересом США

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида и возможный кандидат на президентских выборах-2024 республиканец Рон Десантис заявил, что вовлеченность в конфликт на Украине не является жизненно важным национальным интересом США, сообщает телеканал Fox News.
Ранее газета Washington Post сообщала, что Десантис отметил в частном порядке, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.
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"В то время как у США есть много жизненно важных национальных интересов,.. дальнейшее вмешательство в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них", - приводит телеканал слова Десантиса.
По его мнению, Вашингтон должен добиваться мира между Москвой и Киевом.
Десантис также добавил, что США не следует предоставлять Украине такую помощь, которая потребует развертывания американских войск или позволит Украина проводить наступательные операции за пределами своих границ. Отправка истребителей F-16 и ракет большой дальности, по его словам, исключается.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
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В миреСШАУкраинаКиевРон ДесантисДжо БайденЭммануэль МакронF-16
 
 
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