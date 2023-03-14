https://ria.ru/20230314/covid-19-1857714486.html
В России за сутки госпитализировали 1840 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1840 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1840 пациентов с COVID-19
Более 9,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:05
2023-03-14T11:05
2023-03-14T11:08
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Более 9,5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России, умерли 44 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 840 человек, на 197,3% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 73 субъектах, снижение - в шести регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 406 человек, или на 30,9% больше в сравнении с 13 марта 2023 года. Выявлено 9 526 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 44 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230306/koronavirus-1856091872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1840 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 9526 новых случаев COVID-19