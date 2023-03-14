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Мэр Донецка обвинил киевских артиллеристов в отсутствии чести - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 14.03.2023 (обновлено: 05:06 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/chest-1857681319.html
Мэр Донецка обвинил киевских артиллеристов в отсутствии чести
Мэр Донецка обвинил киевских артиллеристов в отсутствии чести - РИА Новости, 14.03.2023
Мэр Донецка обвинил киевских артиллеристов в отсутствии чести
Ни об офицерской, ни о мужской чести киевских артиллеристов, обстреливающих Донецк, речи идти не может, а понять их действия нельзя, заявил мэр города Алексей... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T05:05
2023-03-14T05:06
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
киев
безопасность
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Ни об офицерской, ни о мужской чести киевских артиллеристов, обстреливающих Донецк, речи идти не может, а понять их действия нельзя, заявил мэр города Алексей Кулемзин. "Действия фашиста, действия нелюдя, как человек воспитанный, не могу объяснить. Говорят, чтобы объяснить, нужно понять его мозгами. Нет, я не могу так", - заявил Кулемзин, отвечая на вопрос РИА Новости, зачем Киев обстреливает мирных жителей Донецка. По его словам, он просто не представляет, как украинский артиллерист "пишет маме письмо, как он хорошо воюет в Донецке и столько он подбил". "А кого подбил? Он просто с головой в крови мирных жителей. Повоюй с ребятами, с "вагнерами", с российской армией повоюй, с десантниками. С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS навел на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь – тут даже о мужской чести речи нет", - возмутился Кулемзин.
https://ria.ru/20230314/tupik-1857680361.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Киев, Безопасность
Мэр Донецка обвинил киевских артиллеристов в отсутствии чести

Мэр Донецка Кулемзин обвинил киевских артиллеристов в отсутствии мужской чести

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖенщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Женщина возле своего дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Ни об офицерской, ни о мужской чести киевских артиллеристов, обстреливающих Донецк, речи идти не может, а понять их действия нельзя, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"Действия фашиста, действия нелюдя, как человек воспитанный, не могу объяснить. Говорят, чтобы объяснить, нужно понять его мозгами. Нет, я не могу так", - заявил Кулемзин, отвечая на вопрос РИА Новости, зачем Киев обстреливает мирных жителей Донецка.
По его словам, он просто не представляет, как украинский артиллерист "пишет маме письмо, как он хорошо воюет в Донецке и столько он подбил".
"А кого подбил? Он просто с головой в крови мирных жителей. Повоюй с ребятами, с "вагнерами", с российской армией повоюй, с десантниками. С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS навел на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь – тут даже о мужской чести речи нет", - возмутился Кулемзин.
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Вчера, 04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)КиевБезопасность
 
 
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