https://ria.ru/20230314/chechentsy-1857775828.html
Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО
Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО - РИА Новости, 14.03.2023
Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО
Помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предложил представителям замгоссекретаря США Виктории Нуланд приехать на передовую, где воюют... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:55
2023-03-14T13:55
2023-03-14T13:56
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
виктория нуланд
сша
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предложил представителям замгоссекретаря США Виктории Нуланд приехать на передовую, где воюют чеченские подразделения, и убедиться в их эффективности. "Результативность наших подразделений - о ней говорит сам противник, поэтому надо, наверное, Виктории Нуланд тоже отправить к нам представителей, которым мы поможем пробежаться по нашей передовой и показать, как мы ежедневно отбиваем у противника очень серьезные укрепрайоны, планомерно двигаясь вперед", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1", комментируя информацию ведущей о заявлении Института изучения войны, которым управляет родственница Нуланд, что якобы во время встречи с президентом РФ глава Чечни нервничал, потому что "чеченским бойцам нечем похвастать на фронте". "Рамзану Ахматовичу (Кадырову – ред.) сегодня есть о чем говорить и о чем докладывать, потому что подразделения, которые обеспечиваются, контролируются Рамзаном Ахматовичем, на данный момент являются одними из боеспособных, которые только есть", - добавил Алаудинов. Он отметил, что не хочет умалять заслуг других подразделений. "Если у них все так просто с нашими подразделениями, то я предлагаю им появиться на нашем участке фронта. Если вы все помните, это тот участок, который ни на один метр они не смогли сдвинуть, как ни напирали – сколько сил было брошено против нас, они все были планомерно уничтожены", - пояснил командир спецназа "Ахмат", уточнив, что, запустив несколько месяцев назад противника в "мешок", его подразделения уничтожили врага и продвигаются вперед. Кроме того, он заверил, что потери противника и чеченских подразделений абсолютно несоразмерны, украинских военнослужащих гибнет значительно больше.
https://ria.ru/20230314/peredovaya-1857718087.html
https://ria.ru/20230314/genshtab-1857713317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апты алаудинов, виктория нуланд, сша, россия, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Виктория Нуланд, США, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО
Алаудинов предложил представителям Нуланд убедиться в эффективности чеченцев на передовой
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предложил
представителям замгоссекретаря США Виктории Нуланд приехать на передовую, где воюют чеченские подразделения, и убедиться в их эффективности.
"Результативность наших подразделений - о ней говорит сам противник, поэтому надо, наверное, Виктории Нуланд тоже отправить к нам представителей, которым мы поможем пробежаться по нашей передовой и показать, как мы ежедневно отбиваем у противника очень серьезные укрепрайоны, планомерно двигаясь вперед", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1", комментируя информацию ведущей о заявлении Института изучения войны, которым управляет родственница Нуланд, что якобы во время встречи с президентом РФ
глава Чечни нервничал, потому что "чеченским бойцам нечем похвастать на фронте".
"Рамзану Ахматовичу (Кадырову – ред.) сегодня есть о чем говорить и о чем докладывать, потому что подразделения, которые обеспечиваются, контролируются Рамзаном Ахматовичем, на данный момент являются одними из боеспособных, которые только есть", - добавил Алаудинов.
Он отметил, что не хочет умалять заслуг других подразделений.
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"Если у них все так просто с нашими подразделениями, то я предлагаю им появиться на нашем участке фронта. Если вы все помните, это тот участок, который ни на один метр они не смогли сдвинуть, как ни напирали – сколько сил было брошено против нас, они все были планомерно уничтожены", - пояснил командир спецназа "Ахмат", уточнив, что, запустив несколько месяцев назад противника в "мешок", его подразделения уничтожили врага и продвигаются вперед.
Кроме того, он заверил, что потери противника и чеченских подразделений абсолютно несоразмерны, украинских военнослужащих гибнет значительно больше.
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