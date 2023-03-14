https://ria.ru/20230314/chechentsy-1857775828.html

Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО

Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО - РИА Новости, 14.03.2023

Представителям Нуланд предложили убедиться в эффективности чеченцев в СВО

Помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предложил представителям замгоссекретаря США Виктории Нуланд приехать на передовую, где воюют... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:55

2023-03-14T13:55

2023-03-14T13:56

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

виктория нуланд

сша

россия

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781778822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79d51ca8f3ff88e231ffec76f6c77005.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Помощник главы Чечни командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов предложил представителям замгоссекретаря США Виктории Нуланд приехать на передовую, где воюют чеченские подразделения, и убедиться в их эффективности. "Результативность наших подразделений - о ней говорит сам противник, поэтому надо, наверное, Виктории Нуланд тоже отправить к нам представителей, которым мы поможем пробежаться по нашей передовой и показать, как мы ежедневно отбиваем у противника очень серьезные укрепрайоны, планомерно двигаясь вперед", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1", комментируя информацию ведущей о заявлении Института изучения войны, которым управляет родственница Нуланд, что якобы во время встречи с президентом РФ глава Чечни нервничал, потому что "чеченским бойцам нечем похвастать на фронте". "Рамзану Ахматовичу (Кадырову – ред.) сегодня есть о чем говорить и о чем докладывать, потому что подразделения, которые обеспечиваются, контролируются Рамзаном Ахматовичем, на данный момент являются одними из боеспособных, которые только есть", - добавил Алаудинов. Он отметил, что не хочет умалять заслуг других подразделений. "Если у них все так просто с нашими подразделениями, то я предлагаю им появиться на нашем участке фронта. Если вы все помните, это тот участок, который ни на один метр они не смогли сдвинуть, как ни напирали – сколько сил было брошено против нас, они все были планомерно уничтожены", - пояснил командир спецназа "Ахмат", уточнив, что, запустив несколько месяцев назад противника в "мешок", его подразделения уничтожили врага и продвигаются вперед. Кроме того, он заверил, что потери противника и чеченских подразделений абсолютно несоразмерны, украинских военнослужащих гибнет значительно больше.

https://ria.ru/20230314/peredovaya-1857718087.html

https://ria.ru/20230314/genshtab-1857713317.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

апты алаудинов, виктория нуланд, сша, россия, чеченская республика (чечня)