https://ria.ru/20230314/byudzhet-1857808023.html

Нижегородская область перевыполнила план по доходам бюджета в 2022 году

Нижегородская область перевыполнила план по доходам бюджета в 2022 году - РИА Новости, 14.03.2023

Нижегородская область перевыполнила план по доходам бюджета в 2022 году

Нижегородская область перевыполнила план по доходам в консолидированный бюджет в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:50

2023-03-14T15:50

2023-03-14T15:50

нижегородская область

нижегородская область

россия

глеб никитин

бюджет

ольга сулим

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Нижегородская область перевыполнила план по доходам в консолидированный бюджет в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона. Министерство финансов Нижегородской области во вторник подвело итоги 2022 года и поставило задачи на текущий год на совещании с финансовыми органами региона. "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что основная задача Минфина на 2023 год - выполнение прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов для обеспечения всех принятых расходных обязательств", - говорится в публикации. Глава региона отметил, что бюджет-2023 сформирован в непростых условиях. "Тем не менее средства предусмотрены и на социальную сферу, и на прорывные проекты. Мы добились существенного роста по ассигнованиям на капремонт школ, детсадов, больниц. Значительные средства направляем на развитие инфраструктуры. Продолжается реализация национальных проектов. Мы должны всегда обеспечивать необходимый уровень функционирования всех отраслей", - подчеркнул Никитин. Заместитель губернатора Егор Поляков рассказал, что по итогам 2022 года налоговые доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 18% - до 249,7 миллиарда рублей, что существенно выше уровня инфляции. "План по доходам мы перевыполнили. Год назад мы ожидали, что недополучим более 10 миллиардов рублей налоговых доходов. В итоге мы получили рост почти по всем крупным доходным источникам. Во многом этого удалось достичь благодаря совместной работе со всеми отраслями над мерами поддержки экономики. Так, налог на прибыль организаций сложился в сумме 79,8 миллиарда рублей и вырос на 20,4 процента. Рост произошел из-за увеличения поступлений от крупных налогоплательщиков. НДФЛ поступил в объеме 98,2 миллиарда рублей (рост на 17,9 процента), это во многом связано с увеличением зарплат на промышленных предприятиях, в строительстве, в организациях информатики и связи", - приводятся в сообщении слова Полякова. Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что объем государственного долга на конец 2022 года составил 133 миллиарда рублей. "Рост связан с привлечением из федерального бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов на 18,9 миллиарда рублей на реализацию крупных проектов, которые мы бы не реализовали только своими силами. Кроме того, в прошлом году получен бюджетный кредит на погашение рыночного долга муниципалитетов в сумме 9,3 миллиарда рублей", - сказала она. Глава регионального Минфина подчеркнула, что с учетом разрешенного федерацией превышения долговая нагрузка находится в рамках соглашения с Минфином России о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета. "Без учета инфраструктурных бюджетных кредитов и бюджетных кредитов местного самоуправления долговая нагрузка снизилась по сравнению с 2021 годом на 9,2 процентных пункта и составила 45,5 процента", - добавила Сулима.

https://ria.ru/20230313/investitsii-1857562485.html

https://ria.ru/20230217/ekonomika-1852659117.html

https://ria.ru/20230203/soglasheniya-1849469259.html

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Владимир Лаврентьев

нижегородская область, россия, глеб никитин, бюджет, ольга сулим