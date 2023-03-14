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Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию - РИА Новости, 14.03.2023
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18:58 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857869593.html
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию - РИА Новости, 14.03.2023
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:58
2023-03-14T18:58
политика
россия
владимир путин
максим орешкин
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником Максимом Орешкиным работу, которая была проведена для развития региона. Выступая на совещании, глава региона Алексей Цыденов отметил заслуги Орешкина в развитии региона. "Максим Станиславович Орешкин мне вчера подробно, уже поздно вечером, рассказывал о том, какая здесь проводилась работа", - сказал Путин.
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россия
республика бурятия
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политика, россия, владимир путин, максим орешкин, алексей цыденов, республика бурятия
Политика, Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию

Президент Путин рассказал, что обсуждал со своим помощником Орешкиным развитие Бурятии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Максим Орешкин
Владимир Путин и Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Путин и Максим Орешкин. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником Максимом Орешкиным работу, которая была проведена для развития региона.
Выступая на совещании, глава региона Алексей Цыденов отметил заслуги Орешкина в развитии региона.
"Максим Станиславович Орешкин мне вчера подробно, уже поздно вечером, рассказывал о том, какая здесь проводилась работа", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин осматривает производство вертолетов на Улан-Удэнском авиационном заводе. 14 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Путин осмотрел цеха авиационного завода в Улан-Удэ
Вчера, 18:18
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМаксим ОрешкинАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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