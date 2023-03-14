https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857869593.html
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию - РИА Новости, 14.03.2023
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T18:58
2023-03-14T18:58
2023-03-14T18:58
политика
россия
владимир путин
максим орешкин
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником Максимом Орешкиным работу, которая была проведена для развития региона. Выступая на совещании, глава региона Алексей Цыденов отметил заслуги Орешкина в развитии региона. "Максим Станиславович Орешкин мне вчера подробно, уже поздно вечером, рассказывал о том, какая здесь проводилась работа", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, максим орешкин, алексей цыденов, республика бурятия
Политика, Россия, Владимир Путин, Максим Орешкин, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию
Президент Путин рассказал, что обсуждал со своим помощником Орешкиным развитие Бурятии