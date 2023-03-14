https://ria.ru/20230314/buryatiya-1857869593.html

Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию

Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию - РИА Новости, 14.03.2023

Путин рассказал, о чем разговаривал с Орешкиным перед поездкой в Бурятию

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T18:58

2023-03-14T18:58

2023-03-14T18:58

политика

россия

владимир путин

максим орешкин

алексей цыденов

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 14 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов рассказал, что накануне своей поездки в Бурятию обсуждал со своим помощником Максимом Орешкиным работу, которая была проведена для развития региона. Выступая на совещании, глава региона Алексей Цыденов отметил заслуги Орешкина в развитии региона. "Максим Станиславович Орешкин мне вчера подробно, уже поздно вечером, рассказывал о том, какая здесь проводилась работа", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230314/zavod-1857861058.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, владимир путин, максим орешкин, алексей цыденов, республика бурятия